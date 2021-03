Odebrecht pode vir a construir refinaria de Cabinda

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) vai construir a refinaria de Cabinda a convite da Gemcorp, proprietária da obra.

De acordo com uma nota de imprensa, a experiência da construtora neste tipo de empreitada em países como Venezuela, Argentina, Singapura, Inglaterra e Brasil esteve na base do convite de parceria formulado pela Gemcorp.

A Odebrecht prevê a criação de postos de trabalho local com a construção. A construtora que foi durante um extenso período o segundo maior empregador em Angola, tendo atingido os 30 mil trabalhadores ao seu serviço, sendo apenas suplantado pelo Estado foi convidada pela Gemcorp para equacionar a construção da Refinaria de Cabinda.

Sobre a transparência na OEC

O processo de monitorização externo e independente que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) realizou dentro da empresa desde Fevereiro de 2017 foi encerrado em 2020.

A monitorização do DoJ certificou que o sistema de conformidade da OEC, incluindo as suas políticas e procedimentos, está desenhado e implementado para prevenir e detectar potenciais violações às leis anticorrupção. O responsável por esta monitorização pôde constatar também que foram realizadas melhorias significativas no ambiente de controlos, correctamente desenvolvidos e adequadamente incorporados no sistema geral de conformidade da empresa.

De acordo com o Presidente da Odebrecht em Angola, Marcus Azeredo, a conclusão desta monitorização confirma a transformação e a renovação da companhia e, juntamente com a homologação da reestruturação financeira, que possibilitou o corte de 55% da dívida total e novos prazos de pagamento, marca o início de uma nova era em todo o trabalho da construtora.

“Isto significa que a OEC se posiciona no mercado de forma ética, íntegra e transparente, à semelhança do que acontece com as mais reconhecidas empresas mundiais do sector”, concluiu.