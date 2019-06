“Queremos ter interação permanente com startups num espaço de trabalho com as condições necessárias para se desenvolverem”, vincou Augusto Baptista falando sobre o Disruption Lab - Powered by Atlântico.

O vice-presidente da comissão executiva do Banco Millennium Atlântico, Augusto Baptista defende que o talento é o factor mais crítico para a transformação tecnológica, mas surgem também outros depois surgem factores como o ambiente de negócios, a politica fiscal e a regulação.

“Vamos fazer inovação aberta para atrair parceiros com boas ideias, queremos ter interação permanente com startups num espaço de trabalho com as condições necessárias para se desenvolverem”, vincou o banqueiro falando sobre o Disruption Lab - Powered by Atlântico, lançado hoje na Ilha de Luanda.

Segundo o documento de apresentação do projecto, “o Disruption Lab tem como objectivo principal a promoção de um ecossistema de fomento ao empreendedorismo e inovação digital em Angola, através da agregação de competências originadas nas Startechs, Universidades e instituições financeiras, nacionais e internacionais”.

O plano augura ser “um agregador e gerador de inovação digital em Angola, liderar os esforços de disrupção tecnológica do Ecossistema Atlântico da incubação e aceleração de ideias com potencial de criação de valor, de forma a garantir que os clientes, as pessoas, os parceiros, as comunidades, e muitas vezes os concorrentes –competidores -beneficiam do conhecimento e da experiência proporcionados pelas mais recentes inovações tecnológicas.

O Disruption Lab surge para garantir que as boas ideias são levadas a bom porto e implementadas com sucesso. “Foi por isso, que criámos uma área totalmente dedicada à Inovação Digital, longe das preocupações da gestão do dia-a-dia do negócio, garantindo a dedicação total à sua concepção e implementação”, lê-se na apresentação no documento a que o Mercado teve acesso.