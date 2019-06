“O papel das novas tecnologias nos processos de privatização”

Para o especialista em telecomunicações a primeira pergunta que se deve fazer nos processos de privatizações é saber qual é o racional. “Porque se acredita que a gestão é mais eficientenas empresas privadas, mais preparada para actuação em mercado aberto, os preços podem ser ajustados aos preços de mercado na prestação de serviços e/ou no fornecimento de bens”, diz Luís Todo Bom.

Considera igualmente, a vantagem de se traduzir num encaixe financeiro para o Estado pela venda da empresa, libertação do Estado em encargos futuros de investimento e acomodação de prejuízos operacionais.

Luís Todo Bom, pela sua experiência no acompanhamento de processos de privatização, reafirma que o tema em foco, é de maior relevância para a economia angolana e crucial para o desenvolvimento da economia angolana.

Para o especialista, o processo de privatização engloba cinco fases essenciais, nomeadamente, a Preparação, Pré-Marketing, Concurso e Negociação, Adjudicação e Venda; Início da Gestão Privada.

Quanto a importância das Tecnologias nos processos de Privatização e de atracção de Investimento Estrangeiro nota que será necessário a existência no país de uma infraestrutura de telecomunicações robusta e fiável, que possa suportar transacções empresariais no mundo actual; Relação de preço/qualidade/disponibilidade dos vários serviços de telecomunicações; Competências digitais dos quadros do país. Número e qualidade dos licenciados em engenharia informática; Existência de prestadores de serviços nas TICs empresariais, com capacidade técnica e uma boa relaçãopreço/qualidade/prazos de entrega. Há que considerar as tecnologias verticais, no que se refere destacadamente a competência e capacidade dos engenheiros do País, nas diferentes áreas tecnológicas; Capacidade de engenharia do país, para internalizar as competências tecnológicas trazidas pelos parceiros tecnológicos internacionais; Áreas tecnológicas de desenvolvimento prioritário, emfunção do estádio de desenvolvimento tecnológico do país.

