O Futuro da Gestão de Recursos Humanos em Angola

Angola já tem apresentado um desenvolvimento pouco burocrático na Gestão de Recursos Humanos, actualmente já se assiste nas empresas um planeamento estratégico mais voltado para as pessoas, diz a Directora dos RH da “G4S Angola”, Naiara Machado, que falava sobre a posição de Angola na questão da estratégia de gestão de pessoas nas organizações, no “Fórum Angola 2021”.

“Temos que falar dos recursos humanos a sério, transformar vidas, e hoje Angola está a passar por esse processo”, afirmou.

Sob o lema “Futuro da Gestão dos Recursos Humanos em Angola”, o “Fórum RH”, realizado pelo Fórum RH de Moçambique foi aberto pela co-fundadora do evento, Marlene de Sousa e da Embaixadora da República de Moçambique em Angola, Osvalda Joana.

O Fórum “RH Moçambique” é um ponto de encontro anual de referência dos profissionais do sector dos recursos humanos, com o objectivo de reunir toda a comunidade de profissionais de gestão de recursos humanos, promovendo debates sobre temas relevantes na área de gestão de pessoas, bem como trazer soluções e novas abordagens para profissionais de recursos humanos, focados na excelência de implementação das melhores práticas de gestão de pessoas.

Já na sua terceira edição em Moçambique, o fórum chegou ao País com o objectivo de debater e trocar ideias, com especialistas nacionais e internacionais na área dos Recursos Humanos de diferentes empresas.

“Esta actividade vai trazer benefícios não só para Angola e Moçambique, mas, para o mundo, pois os recursos humanos são um recurso de valor e não há nenhuma organização que persista dele”, disse Osvalda Joana.

O primeiro fórum Moçambique foi realizado em 2018, tendo reunido a comunidade de profissionais dos recursos humanos daquele país.

Entre outros temas, o certame de 2018 abordou os desafios do processo de recrutamento e selecção, a cultura organizacional, a importância da liderança na gestão dos recursos humanos, a atracção e retenção de talentos e o futuro da gestão dos recursos humanos em Moçambique.

Desta vez, o primeiro “fórum Angola” à semelhança de Moçambique contou com diversos painéis, desde às “Tendências de Gestão de pessoas no Pós-pandemia, apresentado pelo CEO da Keep Talent e presidente da DCH Lusofonia, Pedro Ramos, que apresentou o novo paradigma da gestão de pessoas na era da pandemia e da digitalização.

“Surgiram novos “Digital Leaders”, ou seja, o tal líder que estava habituado a ver o seu corredor, passou de analógico para ser um digital, portanto, passou a ter de trabalhar em vários circuitos. Mudaram as relações de trabalho, o objectivo passou a ser mais o fim, o resultado do trabalho do que propriamente o cumprimento do horário de trabalho, até porque isto deixou de ser possível de gerir como esse teletrabalho forçado que nós vivemos e as novas relações de trabalho”, afirmou Pedro Ramos.

O painel abordou ainda a “Prioridade de Agenda de um gestor estratégico: pessoas, Bem-estar e Produtividade, que contou com a participação da Gestora de RH da TIS Tech Angola, Naiara Machado, a Directora de RH da G4S Angola, Elsa Saumba e da Directora-geral do Bet On People.