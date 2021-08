Andrey Leonidovich Kostin é o presidente do Conselho de Administração (Chairman), de Estratégia e Governança Corporativa do Banco VTB, a segunda maior instituição bancária da Rússia cujo capital líquido (em 2013) atingiu os 89,56 mil milhões USD.



Tido (pela crítica ocidental) o banqueiro mais influente da Federação Russa, Andrey Leonidovich Kostin assume a presidência do VTB BANK em 2002, doze anos depois da fundação (1990). Banqueiro dinâmico com credibilidade política, a sua influência (para o poder político) transcende o sector bancário russo, chegando à indústria petrolífera.



Licenciado (com honra) em economia política pela Faculdade de Economia da Universidade Estatal de Moscovo, recebe (2017) uma carta de apreço do Presidente Vladimir Putin por delinear e executar um programa que reforça a posição da Rússia na indústria mundial do petróleo e gás.



O ocidente reconhece o esforço de Andrey Kostin.



A este reconhecimento junta-se a muitos outros, inclusive o de 2015, em resultado da contribuição pessoal para o desenvolvimento do sistema bancário russo.



Com Kostin à frente, o banco criado para fomentar o comércio exterior russo adquire doze instituições financeiras e também se torna na maior organização de caridade da Federação Russa.



O percurso profissional do Chairman VTB BANK inicia no Banco Imperial, tendo exercido a função de Chefe Adjunto do Departamento de Investimento Estrangeiro.



Permanece no cargo durante 13 anos (1979 – 1992). Em 2003, transfere-se ao National Reserve Bank, onde é nomeado primeiro vice-presidente, exerce este cargo até 1995.



Antes de servir o Banco VTB, também passa pelo Vnesheconombank (1996), onde é nomeado presidente (por decreto presidencial). O mandato vai até 1999 e estendeu-se por mais três anos (2002). Andrey Leonidovich Kostin nasceu em Moscovo em 1956.