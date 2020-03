“O BAI vai continuar a liderar a transformação digital”

Os bancos hoje são muito diferentes do que foram há quinze anos, o que esteve na base de hoje se falar de transformação digital na banca angolana?

É assim, na realidade, penso que em Angola acabamos por ser mais, por enquanto, seguidores. Há um termo na transformação digital que chamamos disruptor, disruptor é aquele que lidera a transformação, cria a transformação, cria a mudança e que alavanca a mudança. Estamos atrás, na verdade, nós estamos a abraçar a transformação digital porque o mundo lá fora está a fazê-lo. Essa transformação que temos estado a ver nós últimos tempos, com maior enfase há dois, três anos é algo que noutros países, principalmente na área financeira, ainda estão a avançar o percurso, mas na Europa e nos Estados Unidos da América é algo que já está mais que maduro. Aliás, hoje está muito focada na transformação daquilo que é hoje fora da banca tradicional, para a transformação digital. E, é liderada em muitos casos pelo que chamamos hoje de os neobanks ou fintechs, essas startups que evoluem em tempo preciso e outras. Praticamente lideram, mas a banca tradicional está a tentar acelerar para as alcançar. A resposta é que nós em Angola não temos de inventar a roda, nós estamos a seguir a transformação digital, para traçarmos o caminho que toda indústria financeira já tem feito nos últimos dez, quinze anos, ou um pouco mais que isso. Ela tem vários nomes agora chamamos de transformação digital.

Por que se diz que o BAI foi sempre líder em transformação digital?

Porque foi o primeiro em internet banking, primeiro mobile banking em Angola, o primeiro ATM foi do BAI, primeira máquina de depósitos foi o BAI. Tem sido a primeira das instituições a lançar o BAI directo, o mobile Money, isso tudo já faz parte dessa onda larga que se chama transformação digital. Hoje também há maior informação, os jornalistas, a própria sociedade ouve falar mais da transformação digital, principalmente com o tema de que a tecnologia passa a ser mais barata as pessoas estão a ter mais acesso à Internet, então as pessoas começam a ser bombardeadas com temas de transformação digital então faz com que apenas agora se comece a ser visível como se diz na gíria a olho nu o mundo da transformação digital ela já vem de algum tempo.

Angola tem seguido o ritmo destas tendências por necessidade ou por imposição?

Eu direi que nem por isso, se formos olhar há quanto tempo temos internet em Angola, sistemas de pagamento, multicaixa e outras tecnologias, mas há muita coisa que não faz sentido nós ainda não termos. Como por exemplo, pagamentos via internet, hoje lá fora qualquer pessoa vai fazer compras online. Cá é mais comum pagamentos por transferência.

Temos internet, temos sistemas de pagamento, há ainda o multicaixa express, porque é que não usamos ainda pagamentos por internet localmente?

A infraestrutura e algumas plataformas que deviam e são necessárias que foram usadas noutras geografias para acelerar e catalisar estes movimentos esta adopção de meios de pagamento, em Angola ainda estamos a demorar, atrasamos, nalgumas coisas corremos, mas noutras adormecemos e nós com uma população extremamente jovem não faz sentido que hoje em dia, uma boa parte da população não tenha pelo menos um cartão multicaixa, com tantas apps. Agora, a EMIS e até mesmo o BAI já estão a fazer alguma coisa a respeito.

No caso do BAI quantos clientes aderiram a digitalização bancária se me permite o termo?

Se formos contar o número de registos únicos de pessoas é um milhão de clientes, só no BAI directo temos mais menos 845 mil clientes registados, o produto e-kwanza anda adormecido, temos de fazer a actualização na comunicação, estamos mesmo abaixo, estamos à volta de 1%, ou seja, apenas 1700 pessoas estão a usar. Depois de um período menos bom, agora estamos de novo a recriar e a revitalizar o projecto. Chama-se revitalização business e tem 170 mil registos, se juntarmos estes dois passarão a ser um milhão de clientes no activo. O número pode não ser tão interessante, interessante é que mostra margem de crescimento. O BAI directo tem 264 mil clientes activos. Importa explicar que para nós, activo é aquele que faz operações regularmente, durante um mês, pelo menos uma consulta, este está 30 % activo.

E destes, que tipo de operações mais realizam?

O que os nossos clientes mais utilizam em termos de transações é uma coisa típica nossa, talvez seja uma questão de desconfiança natural, o angolano põe muito saldo de dados, a transação pura e dura mais conhecida é a compra de recargas, depois disso temos alguns outros pagamentos, porque hoje em dia com a questão dos pagamentos específicos os mais utilizados são os pagamentos de recarga directa ou por carregamento, no geral, o serviço número um é o de pagamento de serviços. O número dois é o pagamento de recargas, a seguir vêm as transferências por número de telemóveis. Temos aquela que é chamada transferência na hora que é a mais usada. Não tem muitas vezes a lembrança do número de conta, então com o número de conta fica facilitado e a terceira operação é a de levantamentos sem cartão.

O BAI depois de pensar na aceleração da banca da digital pensou também em produtos específicos para os clientes nessa altura, ou estará a pensar noutros produtos específicos para a banca digital?

O BAI não vê a banca digital como um caminho, mas como o caminho, ou seja, para o banco poder estar vivo no mercado, quiçá mais que isso, com a população jovem que vem aí, tem que ser o caminho do digital. Não é abandonar, é transformar a banca tradicional e abraçar com unhas e dentes a banca digital. Esta é a estratégia, tanto mais que o statement do banco é oferecer a melhor experiência bancária em Angola. Um plano a 10 anos, nesse período, vamos atingir crianças que têm hoje pelo menos oito anos, porque a partir dos 18, segundo a lei angolana, salvo excepções de emancipação, podem ter autonomia, portanto é para os indivíduos que têm oito anos, não interessa a camada social, esses, já não vão estar com paciência para esperar numa fila, vão procurar por uma solução mais evoluída, até lá os smartphones já terão um custo de aquisição mais baixo. A primeira coisa que eles vão ver é que banco oferece uma experiência digital, portanto é o caminho. Vamos evoluindo ao nível da adopção de tecnologias digitais, também vamos acoplando produtos que vão ser alavancados com essa tecnologia. Estamos trazer produtos da banca tradicional para o digital e que são específicos para a banca digital, por exemplo, o “Adianta Já” que é um produto de crédito imediato, não preciso esperar que haja uma aprovação, na hora, com limites sim, mas na hora, faço logo o meu crédito só um dia depois posso liquidá-lo, amortiza-lo, isso não está disponível no balcão, só está disponível para a banca digital, por exemplo.

Quer dizer que o BAI, doravante, só terá produtos focados para o digital?

Já temos produtos que só estão disponíveis apenas no canal digital. A ideia do crédito “Adianta Já” é mesmo para ser imediato. Nos feriados prolongados sinto necessidade de fazer compras, vou ficar três ou quatro dias e algumas lojas podem fechar e eu preciso de fazer compras de 10 mil kz e não tenho esse dinheiro, então eu faço rapidamente um crédito, automaticamente recebo e na semana a seguir, até chegar a altura do salário, amortizo logo, porque não quero ficar a pagar juros, esse produto de crédito está disponível apenas no digital. Outro é, por exemplo, o “paynet set” que é um depósito à prazo, que só está disponível no digital. O outro é o cartão Kamba, falo aqui do top três, o famoso kamba que tem suportado principalmente a camada jovem, os estudantes usam o cartão Kamba para quem está a estudar lá fora, e hoje posso fazer o carregamento pessoalmente só no canal digital, no BAI Directo. Eu no BAI Directo sou estudante e estou lá fora, entro e preencho os dados, dou prova das informações que me pedem, até agora por causa da nova lei cambial, há menos restrições, há menos necessidade de apresentar comprovativos e o que eu faço é fazer essa solicitação e tenho logo o processo a correr de imediato, também só está disponível no digital. O que nós vamos fazer é com o abraçar das tecnologias, vamos naturalmente, também indo pondo outros produtos já não no tradicional, mas puramente no digital...

A transformação digital da banca também exige um grande investimento em Cyber segurança, de que forma o BAI protege os seus clientes contra eventuais ataques?

Como sabe, ao nível da cyber segurança, há vários pilares e há vários tópicos que têm que ser trabalhados, um tem a ver com a literacia dos utilizadores e também dos trabalhadores. Então, temos estado a trabalhar muito ao nível da literacia. Só a título de exemplo, Angola, comparando-se com os PALOPS tem das piores literacias financeiras de África, o Cabo Verde é o primeiro e está no top, Moçambique também está entre os melhores. Então, muitos dos problemas que temos de segurança têm a ver com a falta de literacia das pessoas, como devem agir, o que devem fazer, o uso dos recursos digitais, o telefone, o acesso à internet, entre outros. Estes são temas que o banco está e vai continuar a resolver ao longo do ano. Outra coisa, estamos a atacar muito na segurança das infraestruturas, ou seja, tudo que é digital afecta tudo o que é a infraestrutura tecnológica, não só em termos de activo de segurança, mas também como software de segurança, para ir incrementando a segurança do meio e dos dados que estão disponíveis no digital.

A hospedagem dos dados é feita cá ou no exterior?

O BAI tem tudo que é informação dos clientes, até porque assim a lei o diz e que regula este tema está cá em Angola e em espaços controlados pelo BAI, nós temos dois espaços de processamento, um aqui no BAI e o outro na EMIS, a nível dados de transações bancárias estão aqui em Angola. A nível do trabalho nós temos muitas ferramentas na Cloud, nós temos o office 365, aliás, o banco teve até, inclusive, teve um trabalho incluído pela Microsoft como uma das instituições que melhora e mais abraçou o office 365 na cloud e nós temos os nossos dados na cloud, a nível de contrato, estes dados podem estar na Microsoft que estejam na Europa por causa da lei de protecção da Europa.

Um estudo revelou que boa parte de ataques de cyber segurança começam geralmente dentro das instituições. De que forma o BAI trata dessas questões junto dos trabalhadores para evitar estas situações?

Do ponto de vista do utilizador, o BAI tem uma área específica que só trata da cyber segurança. Somos, em termos desta área, um dos clientes internos que mais bebemos e vivemos em termos de parceiros. Ao nível de trabalhadores nós fazemos avaliação de empresas que certificam. Depois, ao nível de conhecimento, estamos a evoluir, não estamos no estado que queremos, mas estamos a evoluir. Apresento aqui uma das fontes de vazamento, não só de ataque, mas como vazamento de informação, posso dizer que há mais de quatro anos, que no BAI as pendrives não funcionam. Há sim um computador no banco, específico para receber pendrives, e está fora da rede. Não tivemos desde então, nenhum acidente de informação nos últimos anos. Ao nível dos colaboradores, como já me referi, a literacia é algo que já era e agora está a ser uma área de especialidade e o banco já tem feito um conjunto de medidas para estimular isso, e estamos sempre a partilhar informações sobre a cyber segurança.

Qual será o perfil do futuro colaborador bancário, agora com a grande aposta no digital?

Um estudo que li muito recentemente, no final de 2019, aportava que até 2023 a maior parte das nossas funções que hoje existem no tradicional, principalmente o digital, até 2023 vão desaparecer. O economista é importante, se calhar para a banca digital ele vai desaparecer no formato actual, então, se isso vai acontecer, tais estudos, daqui há três anos é uma realidade, daqui há cinco anos é uma realidade, daqui há dez anos não lhe posso responder por um motivo, muitas das profissões que vivem do digital, não só na banca e também da banca, porque é uma das líderes com essas transformações. Naturalmente, há funções que vão explodir e que vão ter uma procura exponencial, enquanto outras irão surgir. Posso dizer, que as tradicionais, o programador ou meramente conhecido como o desenvolvedor de HTML, Java e outras de linguagem mais desenvolvidas vão continuar a ser necessárias. Hoje em dia, há programas de desenvolvimento de plataformas feitos não por programadores, mas por um Coder. Então, esses vão continuar a existir. Os indivíduos de bases de dados vão evoluir, vamos continuar a precisar, hoje já se fala de cientistas de dados, é uma evolução do administrador de bases de dados, então como eu vejo o futuro?! Em Angola temos que alterar de certa forma os programas das faculdades e dos institutos, eu não posso ficar quatro anos engenheiro informático tradicional, enquanto os países produzem pessoas com especialidade em dois anos.