NUMSA da África do Sul rejeita nova oferta salarial e mantém greve

O maior sindicato de engenheiros da África do Sul, NUMSA, rejeitou uma nova oferta salarial e mantém a greve nacional que já atingiu a produção da montadora BMW naquele país, avançou a Reuters.

O Sindicato Nacional dos Metalúrgicos da África do Sul (NUMSA), com cerca de 155 mil associados organizados no sector, está em greve desde 5 de Outubro para pressionar por salários mais altos, acção que pode atingir o fornecimento de peças para a fabricação de novos carros e acessórios.

Na segunda-feira, a fabricante de carros de luxo BMW disse que perdeu a produção em sua principal fábrica de montagem de veículos na África do Sul quando vários fornecedores foram afectados

“Lamentavelmente, na conclusão da reunião de ontem à noite, podemos relatar que não temos um acordo”, disse à Reuters Lucio Trentini, chefe executivo da Federação das Indústrias de Aço e Engenharia da África Austral.

A greve foi lançada depois que as negociações salariais chegaram a um impasse e a arbitragem falhou, com o NUMSA exigindo um aumento salarial de 8% no primeiro ano e inflação mais 2% no segundo e terceiro anos.

A SEIFSA ofereceu 4,4% para 2021, inflação mais 0,5% em 2022 e inflação mais 1% no terceiro ano.