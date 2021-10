NowNow pretende investir mais de 50 milhões USD nos próximos anos

A NOWNOW Digital Payment System Angola,Lda pretende investir nos próximos anos até 50 milhões USD no desenvolvimento de produtos financeiros inovadores, especialmente para agentes económicos sem acesso a uma conta bancária, segundo revela o COO Mahesh Nair.

Aclara que o investimento mencionado se destina a três operações nomeadamente a aquisição e capacitação de capital humano em grande escala, campanhas de marketing abrangente, e por fim tecnologia.

De acordo com o também co-fundador, a empresa foi licenciada pelo Banco Nacional de Angola a operar serviços de dinheiro móvel, também conhecido por mobile money, e terá como foco a inclusão financeira, bem como gerar oportunidade de negócio em grande escala.

“Temos três objectivos principais, primeiro: é a inclusão financeira para trazer os desbancarizados para o sector financeiro, segundo: para trazer as soluções de fintech mais inovadoras para os sectores bancários e desbancarizados para melhorar a forma como eles fazem transacções com dinheiro, e terceiro: para capacitar os jovens de Angola e educá-los em tecnologia e espaço fintech” indica

A NowNow, empresa de direito angolana, conta com a experiência da congénere nigeriana no que respeita a introdução de serviços inovadores em mercados de baixa incidência financeira, conquista de confiança dos agentes económicos, desenvolvimento de parcerias, superação continua e fomento de cultura tecnológica e financeira.

Aponta que actualmente a Nigéria possui tecnologia financeira mais avançada em relação a Angola, mas que há pouco menos de uma década a realidade era semelhante.

“Em Angola vemos muito potencial, uma coisa que é comum entre Angola e Nigéria é o sector não bancarizado, algo comum em toda a África. O nosso foco sempre foi neste sector e como levar este sector a fazer transacções financeiras. Mas também temos outros produtos que são para o sector bancário” alude.

Especifica que a estratégia envolve incluir a população de base e as micros, pequenas e medias empresas com quem a maioria da população transacciona.

Ainda em relação a outros países do Continente, os produtos a serem desenvolvidos podem não ser exactamente os mesmos devido ao terreno e às necessidades específicas do País, mas contam experiência e uma equipa de especialistas em inovação de produtos para satisfazer as necessidades específicas de Angola.

Capacitação humana vai privilegiar mulheres

Cerca de 100 postos de trabalhos directos serão criados, já a mão-de-obra indirecta se assume como inúmera na perspectiva de Mahesh Nair. Avança ainda que a missão passa por recrutar e formar os jovens, especialmente mulheres, em tecnologia e espaço fintech.

“Na Nigéria quando começamos, não tínhamos nenhum engenheiro de software, começamos na Índia, onde fazíamos todo o desenvolvimento, mas hoje temos uma equipa de mais de 50 membros na Nigéria, apenas na área de tecnologia e desenvolvimento de produtos, conseguimos treinar muitos associados nos últimos 3 ou 4 anos” exemplifica.

“Vamos montar uma equipe de engenheiros para treinar os jovens em Angola, tanto física como remotamente. Começaremos com pequenos empreendimentos locais e depois passaremos a empreendimentos centrais, que podem não ser no primeiro dia, mas ao longo de um período de tempo” aclara.

Segurança das operações e protecção dos utilizadores

A tecnologia empregue no projecto é desenvolvida internamente por um grupo de engenheiros de institutos premium na Índia como o IIT e o NIT.

“Nosso Director de Tecnologia - Sameer Lekha vem com anos de experiência em bancos e múltiplas patentes de tecnologia registadas em seu nome. Todas as nossas plataformas são compatíveis com o PCI DSS e atendem a todos os padrões bancários exigidos” realça.

Assegura que a tecnologia e a interface do usuário foram cuidadosamente projectadas para atender a todos os requisitos e padrões regulamentares, de modo que sejam completamente seguras e protegidas para transacções financeiras.

Relativamente a concorrência local, sem avançar muitos detalhes das princiapis diferenças, defende que a NowNow é “boa na inovação de produtos” e atende às necessidades específicas do mercado.

“Acreditamos na inovação tecnológica e na mentalidade de resolução de problemas e oferecemos um produto focado no cliente com uma proposta de valor. Vamos esperar pelo lançamento para mais detalhes”.