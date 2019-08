Novo gigante do cinema e televisão tem operação avaliada em 28 mil milhões USD

Os grupos norte-americanos CBS e Viacom anunciaram uma fusão para criar um dos primeiros grupos mundiais de cinema e de televisão com um volume de negócios de 28 mil milhões USD. Da fusão surgirá a ViacomCBS Inc, de acordo com o anunciado,

A fusão, que será realizada através de uma troca de acções, dará lugar a uma empresa que ocupará “posições de líder nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e na Ásia”, de acordo com um comunicado conjunto.

A ViacomCBS Inc. será o primeiro grupo de televisão nos Estados Unidos, que integrará os estúdios de cinema Paramount Pictures e que pretende posicionar-se como “uma das importantes produtoras e distribuidoras de conteúdos do mundo” com “conteúdos premium e multiplataforma”.

A Paramount Pictures é uma empresa produtora e distribuidora mundial de filmes há mais de um século que permitirá à ViacomCBS Inc. criar e distribuir “conteúdos atractivos a audiências relevantes em todo o mundo, através de plataformas tradicionais e emergentes”.

Para liderar o novo gigante de media foi escolhido Bob Bakish, atualmente chairman e presidente executivo (CEO) da Viacom, que será presidente e CEO da ViacomCBS Inc. Já o presidente e acting chief executive officer da CBS, Joe Ianiello, ocupará o cargo de chairman e CEO da CBS.

Fruto da fusão, a ViacomCBS Inc terá um espólio de 140 mil episódios de conteúdos para televisão e mais de 3.600 filmes, bem como uma capacidade de produção nos “cinco continentes, incluindo mais de 750 séries já encomendadas ou em produção”. O alcance global será de mais de 4,3 mil milhões de subscritores acumulados em televisão.