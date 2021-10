Novo gestor do hipermercado Kero em fase de Negociação

Dois candidatos iniciam, em breve, negociações com as autoridades angolanas para a gestão efectiva dos hipers e supermercados da Rede Kero, no âmbito do Programa de Privatização (Propriv) de algumas instituições e empreendimentos nacionais.

De acordo com a Agência Angola Press (Angop), a segunda fase do processo, levado a cabo pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), deverá ocorrer entre finais de Outubro e princípio do mês de Novembro do corrente ano, informou, terça-feira, Patrício Vilar, presidente do Conselho de Administração do referido instituto.

O concurso público internacional para a cessão do direito de exploração e gestão da rede foi lançado em Julho deste ano, abrangendo um total de 12 lojas, até então geridas pelo Grupo Zahara Comércio.

“Está a vista a selecção do novo gestor da Rede dos hípers e supermercados do Kero, tendo-se já seleccionado os dois candidatos que vão à fase de negociação, a partir do final deste mês de Outubro, num processo que de arrastará até princípio de Outubro”, esclareceu o responsável em entrevista à TPA.

No quadro do Programa de Privatizações (PROPRIV), em curso no País, desde 2019, o Estado já alienou 43 empresas e activos, das mais de 100 previstas de vários sectores. O referido programa já permitiu arrecadar mais de 460 mil milhões kz, dos 808 mil milhões kz dos contratos fechados.