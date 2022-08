Novo formato da Sprite já disponível no mercado

A Coca-Cola Company lançou hoje, em Luanda, a nova garrafa transparente da Sprite com a temática da sustentabilidade e contribuirá para a redução da pegada ecológica do plástico em Angola e no mundo.

Segundo uma nota a que o Mercado teve acesso, a transição de PET verde para transparente, alia-se a uma série de acções de fomento à reciclagem de plástico em todo mundo, sendo que, em Angola, serão também realizadas parcerias com organizações especializadas em reciclagem.

“Hoje em dia sabemos que existem entidades e associações que dedicam o seu dia-a-dia na recolha e tratamento do plástico, daí que decidimos fazer parte deste movimento de reciclagem e fazer a diferença na comunidade angolana”, disse Paula Lima Matoso, directora de Marketing da Coca-Cola Company.

Considera que a garrafa de plástico transparente é mais fácil de ser reciclada pela questão da pigmentação, valor económico e preservação do ambiente de forma mais sustentável a longo prazo.

Sem alteração do sabor e com três formatos em pack, sendo, 280ml, 500ml e 1,5l, o grupo acredita no sucesso da nova embalagem em função das experiências dos lançamentos feitos anteriormente em países como, África do Sul, Quénia, Portugal e outros.

“Acreditamos no sucesso desta nova embalagem porque já temos feito lançamentos do género noutros países do mundo, onde a transição foi bem recebida”, expecta Paula Lima Matoso.

Quanto à nova imagem, a responsável salientou que houve uma ligeira alteração no logotipo, assim como em certos elementos. “Nos focamos numa imagem mais simples e directa que acreditamos que vai ter impacto na prateleira dos supermercados”, augura.

Refira-se que a iniciativa integra-se na visão do programa global da empresa, “World Without Waste” (mundo sem lixo), que tem a meta de reciclar cada garrafa ou lata que vende até 2030.