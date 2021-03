Novo conceito de separação de resíduos sólidos no País na forja

A empresa Rodiek & Co. GmbH promove e coordena um projecto de estudo de viabilidade para recolha separada de materiais recicláveis em Angola através da sua subsidiária, Nehlsen Ambiente Angola Lda.

O objectivo é expandir a economia circular e as actividades de reciclagem em Angola e na região da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).

O projecto denominado EcoPontes é uma iniciativa que visa a recolha separada de materiais recicláveis em Luanda e outras cidades de Angola com vista ao seu aproveitamento.

A empresa de consultoria, sedeada na cidade hanseática livre de Bremen, Alemanha, é especializada em projectos no campo da economia circular, tendo particular interesse em países com rendimentos mais baixos. A Rodiek faz parte do Grupo Nehlsen AG e acompanha o sector da gestão de resíduos em Angola desde o final dos anos 80 de século. XX.

A empresa que participa do concurso público para novas empresas de recolha e tratamento de resíduos sólidos em Luanda, assegura que os materiais serão objecto de recolha separada em locais preparados - os chamados EcoPontos.

Investidos 500 mil euros

A empresa, de acordo com o seu gerente em Angola, Carlos Castro, investiu 500 mil euros em máquinas de processamento, várias prensas móveis, uma prensa estacionária com tapete alimentador, moinhos lâminas, material de movimentação e pesagem, peças sobressalentes e material de consumo. “A logística é feita com equipamento de transporte préexistente”, assegurou o gestor.

Com o equipamento 90% da Alemanha e 10% de Portugal já no País e por desalfandegar, Carlos Castro ressaltou o objectivo de participar do concurso público do governo provincial de Luanda para licenciamento de novas empresas de recolha e tratamento de resíduos sólidos para a capital do País.

O objectivo, explicou, é ganhar acesso a quantidades significativas de materiais recicláveis, que podem ser usados pela indústria nacional e em simultâneo reduzir a massa e o volume dos resíduos que são enviados para aterro. “Com essa acção são simultaneamente minimizados tanto os custos de transporte para aterro como os custos internos do aterro”, adiantou, acrescentando que, “os custos de limpeza da área alvo deste procedimento resultam potencialmente inferiores como pretendemos demonstrar. Em acréscimo são gerados empregos sustentáveis em grande número e são reduzidas importações de matériasprimas primárias”, sustentou.

Um “sinal verde”

Contudo, um dos objectivos da empresa é expandir a economia circular e as actividades de reciclagem em Angola e na região da SADC ligando-as estreitamente em rede.

Para esta finalidade o projecto procura habilitar os participantes na recolha e tratamento de resíduos recicláveis, para que possam operar estaleiros de recolha profissional designados por EcoPontos.

O fluxo de material gerado desta forma são de seguida processados pela Nehlsen Angola, para que possam ser encaminhados para as indústrias de materiais plásticos, de papel e outras. “Assim se encontra o nome do projecto EcoPontos por este constituir o elo de ligação entre a recolha separada e as indústrias destinatárias dos materiais reciclados”, ressalta nota de imprensa da empresa que tivemos acesso.

Para a directora-geral da Rodiek & Co. GmbH, Claudia Bunkenborg, com o EcoPontos tem-se a oportunidade de fazer avançar significativamente a consciencialização ambiental em Angola e dar o sinal verde para um ciclo de reciclagem. “Ao mesmo tempo, podemos testar o nosso conceito de estações de reciclagem EcoPontos em condições reais, obter dados reais para possível afinação deste conceito, para que possamos implementálo noutras paragens se possível”, afirmou.

Espera-se, no entanto, que a longo prazo o projecto EcoPontes possa contribuir para uma redução da deposição não organizada de resíduos nos espaços urbanos e mais ainda para a redução significativa da deposição de resíduos em aterro, evitando assim que matérias-primas com valor económico sejam literalmente enterradas com altos custos e deixando de estar disponíveis para reutilização cíclica.

É convicção da empresa que a reciclagem de matérias-primas tais como plásticos ou papel pode substituir uma quantidade significativa de importações de matérias-primas bem como o seu transporte de longa distância e as correspondentes emissões.

Para aquela empresa, a criação de uma cadeia de abastecimento segura para os reciclados de carácter permanente, conduz à instalação de mais empresas produtoras e transformadoras, fabricantes de novos produtos para o mercado local, proporcionando assim um incentivo à produção local, numa alusão de que a utilização de reciclados pode poupar uma quantidade significativa de equivalentes de CO2. Nos plásticos por exemplo, a poupança é de 2,2kg de CO2eq por kg de reciclado (BVSE, 2018).