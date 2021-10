Novo Banco admite vir a avaliar compra de bancos mais pequenos

Crescer é um dos objectivos do Novo Banco, que inicia agora uma fase de “renascimento”, ao adoptar uma nova imagem. Segundo o presidente executivo do banco, António Ramalho, esse crescimento pode vir por via orgânica ou através da compra de bancos de menor dimensão.

De acordo com o Diário de Notícias, a reestruturação do banco acaba no final de 2021, mas o processo terá de ser formalmente dado como concluído por parte de Bruxelas.

Quando o processo de reestruturação estiver concluído, o banco “olhará para todas as possibilidades de crescimento”, incluindo a eventual compra de bancos de menor dimensão, garantiu ontem António Ramalho, na sessão de apresentação da nova imagem da instituição financeira, que teve lugar no balcão da Avenida da República, em Lisboa.

O banco ainda tem vários diferendos em torno das injecções de capitais estatais que foram acordadas aquando da venda de 75% do banco à norte-americana Lone Star, em 2017. Os vários processos de discórdia estão a ser decididos em sede de tribunais arbitrais.