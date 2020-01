Nove projetos lusófonos de 24 mil milhões de euros procuram investidores em 2020 - BAD

Das nove iniciativas em Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), no valor de 24 mil milhões de euros, três estão sediados em Angola nas áreas da energia, sector industrial e agricultura.

Outras duas são de Cabo Verde, um fundo e um projecto de energia, e quatro são de Moçambique, nas áreas do gás, indústria, agricultura e transporte.

Deste leque de nove promessas de negócio, há seis - nos sectores de energia, indústria e agricultura - num valor global de 702,2 milhões de dólares (631 milhões de euros) que são potencialmente elegíveis para o programa Compacto Lusófono.

O Compacto Lusófono é uma iniciativa lançada no final de 2017 pelo BAD e pelo Governo português para financiar projectos lançados em países lusófonos com o apoio financeiro do BAD e com garantias do Estado português, que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com menos risco, e foi assinado em Joanesburgo em novembro de 2018.