Novagrolíder conquista mercado europeu

Angola (por via da Novagrolíder) exporta semanalmente pelo menos 250 toneladas de banana para o mercado europeu, segundo o presidente do conselho de administração da Sociedade Gestora do Perímetro Irrigado de Caxito (Caxito Rega, S.A), João Domingos, em declarações ao Mercado.

Portugal (assegurou) é o principal mercado da banana produzida, no perímetro irrigado de Caxito, pela Novagrolíder que se viu forçada a interromper a exportação para a República Democrática do Congo (RDC) e Namíbia, face à Covid-19.

A Novagrolíder (empresa que ocupa uma área de 500 hectares da Caxito Rega, S.A) também está focada nos mercados espanhol e francês, avançou ainda João Domingos, para mais adiante afirmar que a aposta nos dois países da União Europeia se deve à procura da banana produzida na região do Bengo, a cerca de 26 quilómetros de Luanda.

O foco nos respectivos mercados da União Europeia (disse) é também resultado da aceitação do produto angolano, aliás “concorre em pé de igualdade com a banana Chiquitita”, produzida nos Estados Unidos da América, a economia mais industrializada do mundo.

Apesar da exportação ser uma das principais fontes de receitas cambiais, os exportadores encontram dificuldades (sobretudo burocrática), “mas aos poucos os empresários se vão familiarizando com as exigências do mercado externo. Não se pode exportar produtos sem se cumprir com os requisitos exigidos”, alegou o PCA da Caxito.

João Domingos aponta ainda o transporte como outra dificuldade que o exportador domiciliado no perímetro irrigado de Caxito (Novagrolíder, maior produtor de banana no País) encontra para realizar a operação. A via marítima é a mais habitual, mas também tem recorrido à área principalmente quando o destino da mercadoria é Portugal.

“O País carece de empresas especializadas para exportação, depende muito dos meios de transportes vindos da Europa e nem sempre passam por Angola. As vezes os navios atracam em portos de outros países africanos. Portanto, a rota é também um dos constrangimentos para os exportadores nacionais”, disse o ‘chairman’ da Caxito Rega.

Caxito Rega, S.A (empresa concessionária de terras com sistema hidroeléctrico implantado), de acordo ainda com João Domingos, gere uma área de 4 mil e 628 hectares, dos quais 2 mil 500 estão ocupados por 215 produtores. A Novagrolíder (500 hectares) e Turiagro (350 hectares) ocupam as maiores parcelas do perímetro.

Apesar da maioria das empresas instaladas no perímetro irrigado de Caxito goza (de relativa) estabilidade (asseverou), o contrário acontece com a Caxito Rega, face à crise económica e financeira que acomete Angola desde 2014, agravada com os efeitos da pandemia da Covid-19 “cujo impacto se faz sentir em todas as economias do mundo, inclusive as mais fortes”.

Os efeitos da Covid-19 (disse) afectou igualmente as contas das empresas instaladas na Caxito Rega, resultando numa dívida calculada em pelo menos 300 milhões de Kwanzas. “Não é falta de vontade da parte deles pagar a dívida. Estão com muitas dificuldades fruto das dificuldades já apontadas”. A Caxito Rega, na qualidade de gestora do perímetro irrigado, tem 25 trabalhadores, enquanto as empresas com contrato de cencessão possuem no total 15 mil. “A Novagrolíder emprega pelo menos de 1200 trabalhadores”.

Até 2015 (assegurou), o volume de negócios gerado pelas empresas do perímetro irrigado de Caxito chegou a atingir pelo menos 350 milhões USD. Mas, depois da crise económica e da pandemia da Covid-19, terá baixado para mais da metade.

“Temos poucas empresas a produzir de forma intensiva e os pequenos produtores ressentem-se das dificuldades causadas pela Covid-19, como consequência deixaram exercer a actividade desde 2019. Há muitas parcelas inutilizadas”, afirmou João Domingos.

Ainda em torno do volume de negócio, o PCA afirmou desconhecer o volume de negócio actual das empresas implantadas na Caxito Rega, à semelhança dos anos passados.

“Antes realizavamos a fera de produção nacional e tínhamos mais ou menos a visão do volume de negócios. Tenho certeza que estamos abaixo dos 50 ou 100 milhões USD por ano, convertidos em Kwanzas”.

Tendo em conta as dificuildades que a Caxito Rega atravessa (anunciou João Domingos), está previsto um programa de ‘revitalização’ (a ser aprovado por assembleia-geral de sócios) que vai obrigar a actualização do valor da contribuição provisória anual do consumo de água. Actualmente é de mil Kwanzas, segundo o PCA do perímetro irrigado é irrisório.

“Se as medidas prevista forem implementadas como planeadas acredito que a Caxito Rega ultrapassará as dificuldade que hoje atravessa”, afirmou .