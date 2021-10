Nova ferramenta do Google permite pesquisar voos com emissões de carbono mais baixas

Uma nova ferramenta de pesquisa do Google lançada na Quarta-feira, informa quais são os voos com emissões de carbono mais baixas e permite aos utilizadores seleccionar as viagens com base nesse critério.

De acordo com o Negócios, da mesma forma que os motores de pesquisa permitem seleccionar voos com o preço mais baixo, ou com um determinado número de escalas, este novo recuso permite uma pesquisa básica, ter uma estimativa de quantos quilogramas de dióxido de carbono o voo vai gerar durante a viagem.

Se assim desejarem, os utilizadores podem priorizar a sua pesquisa por emissões de dióxido de carbono, sendo que os voos com emissões abaixo da média estão destacados a verde, notícia a agência AP.

A gigante tecnológica norte-americana Google revelou que as estimativas resultam de uma combinação de dados da Agência Ambiental Europeia com informações específicas de voos obtidas por companhias aéreas e outros fornecedores.

Estes dados podem incluir a idade, modelo ou configuração de um avião, a velocidade ou altitude a que ele voa ou ainda a distância entre a origem e o destino do voo.

Alguns dos voos podem não ter estimativas sobre as emissões de dióxido de carbono devido à falta de dados sobre determinadas aeronaves ou outras informações ausentes, salientou a Google.

A empresa norte-americana explicou ainda que as estimativas não levam em consideração a direcção que o avião percorre, apesar de este ser um factor potencialmente significativo, ao voar a favor ou contra o vento, ou se o voo está a utilizar ou não biocombustíveis ou outras alternativas.

Através da nova ferramenta é possível assinalar que os voos menos poluentes na área de Washington para Chicago são todos da companhia United e utilizando o Boeing 737.