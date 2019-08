Nova concessão dos transportes marítimos em Cabo Verde começa hoje

A nova concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas de Cabo Verde estreia-se esta sexta-feira, sob a liderança da portuguesa Transinsular, com a previsão da realização de pelo menos 13 viagens. A concessão do serviço público, por 20 anos, entrou em ontem em vigor (feriado nacional), pelo que apenas hoje serão realizadas as primeiras ligações, no âmbito do novo modelo de transporte marítimo.

O navio “Liberdadi”, do armador CV Fast Ferry, vai realizar hoje três viagens, assegurando ligações entre as ilhas de Santiago, Boa Vista, Sal e São Vicente. Já o navio “Kriola”, também da CV Fast Ferry, vai garantir duas viagens, entre as ilhas de Santiago (Praia), Fogo e Brava, enquanto o “Praia D’Aguada”, do mesmo armador, assegurará outras duas ligações, envolvendo as ilhas de Santiago e do Maio.

A nova sociedade que gere a concessão do serviço público, conforme concurso lançado no final de 2018 pelo Governo cabo-verdiano, é liderada pela portuguesa Transinsular, que detém uma quota de 51%. Os restantes 49% são detidos por armadores cabo-verdianos, que também fornecem navios para garantir as ligações.