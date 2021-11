Noruega mostra soluções para evitar declínio dos campos petrolíferos em Angola

Um grupo de oito empresas norueguesas manifestou, em Luanda, o interesse de instalar tecnologias avançadas no País, para evitar o declínio dos campos de produção do petróleo, principal “commodity” de exportação do País.

O facto foi anunciado pelo director regional da associação Norwegian Energy Partners (Norwep) para África, Austrália e Indonésia, Bjorn Kahrs, que, igualmente, expressou a vontade dos empresários noruegueses em trazer know-how (conhecimentos técnicos e práticos), para alargar o tempo útil dos poços petrolíferos.

Em declarações à imprensa, à margem do Workshop sobre o sector de petróleo e gás em Angola, que decorre de 17 a 19 do corrente mês, em Luanda, o responsável apontou a ampliação da vida útil dos referidos campos como elemento chave para continuar a atrair investimentos e assegurar os níveis de produção de petróleo desejado para o País.