Nona edição dos Superbrands distinguiu 30 “marcas de excelência” no mercado nacional

A Superbands Angola distingiu, numa gala realizada recentemente em Luanda, 30 “Marcas de Excelência” presentes no mercado.

No evento que marcou a nona edição, foram distinguidas marcas ligadas ao sector da distribuição à banca. Também estavam reservadas categorias para os produtos de consumo e marcas institucionais.

A Superbrands Angola levou em consideração, pela primeira vez, as marcas Corporate que actuam na dimensão de negócio (business-to-business). Nesta dimensão estiveram o Grupo Arena, Epic Sana Hotels, Forbes África Lusófona e Grupo Mitrelli.

O BFA, ENSA, Luanda Medical Center, Sistec, Unitel e Zap foram reconhecidas em ambas as dimensões como, Superbrands Consumer e Corporate.

A Unitel foi a capa vencedora da nona edição dos Superbands Angola 2022.

Segundo Pedro Diogo Vaz, senior partner da Superbrands Angola, o projecto visa distinguir as marcas relevantes na mente e no dia-a-dia do consumidor, bem como reconhecimento pelo mercado.

“A Superbrands procura distinguir as marcas que, em cada mercado, são mais relevantes na mente do consumidor, ao ser distinguida como Superbrands, a marca recebe um visível e claro reconhecimento pelo mercado, de forma isenta e justa, fruto da avaliação feita pelo consumidor e o Conselho Superbrands, um painel de profissionais de topo nas organizações”, disse.

Foram reeleitas as marcas, Aliança Seguros, Angoalissar, Angomart, Bfa, Casa dos frescos, Ensa, Fidelidade, Kibabo, Luanda Medical Center, Momo, Novo jornal, Perla, Special, Suave, Unitel, Valinho e Zap.

Já Bom dia, Centrooptico, Dstv, Heetch, Sanlam e Tio Lucas, foram estreantes no projecto, que reconhece as melhores marcas por meio de um estudo amostral.

Maria Mussolevela, gestora dos projectos da Superbands Angola, explica que a arte foi a base do tema geral, com slogan marcas que dão vida a Angola “ o slogan que utilizamos foi marcas que dão vida a Angola, pelo facto de haver muitas cores nas marcas aqui presentes, por isso tentamos representar visualmente na capa geral”.

Quanto ao balanço da gala, a gestora, fez uma avaliação positiva de modo geral, e mostrou-se expectante para a próxima edição (10). “A ideia é fazermos algo maior e melhor com estas e novas marcas de excelência do país ”, frisou.

Durante o evento foi também destacada à importância que a Criatividade e a Arte têm para o reconhecimento das Marcas junto do mercado e do consumidor.

A Gala de premiação teve lugar no Hotel Epic Sana Luanda, contando com um espaço de activação das Marcas e cocktail para os convidados, tendo a apresentação ficado a cargo do humorista Kotingoo.

A “Superbrands é uma organização internacional presente em 89 mercados, que se dedica a identificar e promover as marcas de Excelência em cada mercado. Presente em Angola desde 2010, tem contribuído para o impacto de muitas marcas no mercado.

As marcas são distinguidas com base num estudo junto dos consumidores, em pesquisas presenciais, no caso de Angola, em 18 pontos amostrais e com base na opinião do conselho Superbands, formado por um painel de profissionais de topo nas organizações.