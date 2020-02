Nokia obtém lucro de 14 milhões em 2019

O resultado operacional passou de 59 milhões de euros negativos há dois anos para os 485 milhões de euros positivos no exercício do ano anterior, refere a Nokia em comunicado.

O grupo tecnológico finlandês, um dos maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicações mundial, facturou 23.315 milhões de euros em 2019, mais 3% em termos homólogos.

A facturação subiu em todas as regiões geográficas à excepção da China, onde se registou uma diminuição de 15%, mas na América do Norte, o seu principal mercado, as vendas somaram 6.948 milhões de euros, isto é, mais 6%.

Já a Nokia Networks, o negócio de redes de telecomunicações, registou uma facturação de 18.209 milhões de euros, 5% acima do valor de 2018, devido às grandes operadoras que aumentaram a capacidade das suas redes como preparação para a rede móvel de quinta geração (5G).

No entanto, foi a divisão menos rentável ao registar um resultado operacional de 5.577 milhões de euros, menos 8% que no exercício anterior.

Em relação ao futuro próximo, a Nokia estima que a sua margem de lucro, sem contabilizar elementos extraordinários, cresça este ano cerca de 9,5%, contra 8,6% no ano anterior.