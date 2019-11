Nocal celebra os melhores momentos da vida com nova campanha

Com uma história de 61 anos, a Nocal posiciona-se como uma marca cada vez mais emocional e próxima do consumidor, que a reconhece como uma love brand, mantendo-se fiel a esta cerveja ao longo dos anos.

«Não somos apenas uma marca histórica, estamos enraizados nos hábitos de consumo em Angola. Somos atraentes e inspiradores e, no estudo de mercado que acabámos de fazer com a Marktest, é clara a preferência dos jovens. Por isso, vamos continuar a trabalhar para estarmos cada vez mais próximos e para fortalecermos os laços com os nossos consumidores, de modo a que se sintam parte desta marca que é de todos os Angolanos» explica Rita Vilas-Boas, directora de Marketing Estratégico do Grupo Castel Angola.

Ainda de acordo com o referido documento, esta campanha é dedicada a todos os jovens Angolanos que, apesar de terem um dia-a-dia desafiador, são um exemplo de alegria e optimismo, e que valorizam a partilha de todos os bons momentos da vida com os seus familiares e amigos.

«Ouvimos o coração dos nossos consumidores e demos-lhes voz», afirma a Directora de Marketing Estratégico do Grupo Castel Angola. «São pessoas que escolhem Nocal para brindar nos momentos mais importantes das suas vidas. Nocal está em evidência em todas as suas celebrações, e desta preferência dos consumidores resulta naturalmente a posição que a marca assume na nova companha, enquanto patrocinadora oficial dos melhores momentos da vida», conclui Rita Vilas-Boas.

De referir que, criada e inteiramente produzida em Angola por empresas nacionais, esta campanha assinada pela agência RED, conta com um filme para televisão, cinema e redes socais, produzido pela Neovibe e realizado por Salomão Figueiredo. A fotografia ficou a cargo do consagrado José Silva Pinto. A campanha multimeios “os melhores momentos da vida” arrancou esta semana com TV, Rádio, Cinema, Outdoors, Redes Sociais e activações em ponto de venda.