Nissan passa de perdas a lucro de 1,3 mil milhões entre Abril e Setembro

A empresa registou um lucro operacional de 139,1 mil milhões de ienes (pelo menos 1,1 mil milhões de euros) no período em análise (primeiro semestre do ano fiscal no Japão), face a perdas de 158,8 mil milhões de ienes (aproximadamente 1,2 mil milhões de euros) no período homólogo do ano passado.

A Nissan facturou 3,94 biliões de ienes (30,1 mil milhões de euros) durante estes seis meses, o que representa um aumento de 27,6%, impulsionado pelo crescimento da procura global, em especial no Japão e nos Estados Unidos, dois dos mercados centrais.

O responsável de operações da Nissan, Ashwani Gupta, atribuiu o regresso aos lucros ao "melhor rendimento e maior qualidade das vendas dos veículos", assim como aos esforços para dotar de maior eficiência todos os processos durante a pandemia.

"Demos prioridade à racionalização do nosso negócio e a concentrar-nos nos mercados-chave, além de continuar a apostar na inovação", disse Gupta na apresentação dos resultados em conferência de imprensa.

No ano fiscal que terminará em Março de 2022, a Nissan estima ganhos de 180 mil milhões de ienes (1,3 mil milhões de euros) e um valor semelhante em lucros operacionais.

No último exercício, a Nissan registou perdas de 448,7 mil milhões de ienes (3,4 mil milhões de euros).