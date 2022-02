Nissan ganha 1,5 mil milhões de euros em nove meses

O construtor automóvel japonês Nissan anunciou hoje lucros líquidos de 201,3 mil milhões de ienes (1,5 mil milhões de euros) entre Abril e Dezembro de 2021, continuando a recuperar das perdas do ano anterior, noticiou a Lusa.

Nos primeiros nove meses do ano fiscal, a Nissan Motor registou lucros operacionais de 191,3 mil milhões de ienes (1,4 mil milhões de euros), em contraste com uma perda de 131,6 mil milhões de ienes (mil milhões de euros) sofrida no ano anterior, de acordo com o relatório financeiro.

O volume de vendas da Nissan atingiu 6,15 biliões de ienes (46,7 mil milhões de euros) no período em análise, um aumento de 15,7% em relação ao ano anterior, apesar de um declínio nas vendas nos três meses até Dezembro.