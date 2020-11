Nigéria e Níger assinam acordo para distribuição de produtos de petróleo

O governo nigeriano assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a República do Níger para o transporte e armazenamento de produtos petrolíferos.

O MoU, que deve aprofundar o comércio entre as duas nações, foi assinado por Alhaji Mele Kyari, Director Geral da Nigerian National Petroleum Corporation, e Alio Toune, Director Geral da Société nigérienne du pétrole do Níger, na presença da Ministro de Estado do Petróleo Exmo. Chefe Timipre Sylva, Ministro do Petróleo do Níger Exmo. Foumakoye Gado e Dr. Omar Farouk Ibrahim, Secretário-Geral da Organização Africana de Produtores de Petróleo.

“Este é um grande passo em frente. A República do Níger tem alguns produtos em excesso que precisam ser evacuados. A Nigéria tem mercado para esses produtos. Portanto, essa será uma relação ganha-ganha para os dois países ”, disse HE Sylva.

A Refinaria Soraz em Zinder, na República do Níger, a aproximadamente 260 km da fronteira com a Nigéria, tem uma capacidade instalada de refino de 20.000 barris por dia (bpd). A necessidade interna total do Níger é de cerca de 5.000 bpd, deixando um excedente de cerca de 15.000 bpd disponível para exportação.

Fonte: Africa Oil & Power