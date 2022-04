Netflix perde 200 mil assinantes e vê acções despencarem

Depois de registrar a primeira queda no número de assinantes em mais de uma década, o serviço de streaming Netflix viu suas acções despencarem, em meio a temores de que a plataforma de filmes e séries já tenha passado do seu apogeu.

A empresa perdeu em torno de 200 mil assinantes no período entre Janeiro e Março de 2022, de acordo com um relatório trimestral divulgado nesta terça-feira (19/04).

É também a primeira queda nas assinaturas desde que o serviço foi disponibilizado para a maior parte do mundo, menos a China, há seis anos.

Para piorar ainda mais a situação, a Netflix projecta perder mais 2 milhões de assinantes entre Abril e Junho. A notícia fez com que as acções da empresa tivessem uma rápida queda, que chegou a 26% no fechamento dos mercados na terça-feira.

Se continuarem a despencar também nesta quarta, as acções poderão perder mais da metade do valor somente neste ano.

Em 2011, a Netflix perdeu 800 mil assinantes depois de anunciar planos de cobrar de seus usuários em contas individuais, para a então emergente plataforma de streaming que ainda era gratuita, por estar atrelada ao serviço de entrega de DVDs pelos correios que deu início à empresa no formato actual.

Depois de registrar uma queda nas assinaturas no mercado americano em 2019, o serviço aumentou exponencialmente sua popularidade durante a pandemia de COVID-19, mas a conquista de novos clientes já vinha dando sinais de desaceleração.