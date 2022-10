Net-g com investimento total orçado em 111 milhões de euros

grupo Galec – Business (Galeria Clássica de Negócios) investiu 111 milhões de euros para os próximos 4 anos na implementação de um novo servidor de internet denominado “Net-G”, diz o Director- geral da empresa, Laur Furtuna.

O valor está a ser injectado de forma gradual com o objectivo de proporcionar o serviço para 10 das 18 províncias do País.

“O valor em causa será aplicado paulatinamente no projecto”, anunciou Laur Furtuna, tendo acrescentado que, em função da complexidade do projecto a empresa recorreu à banca nacional e internacional para completar o valor necessário para o investimento, do qual a empresa já detinha 30% do capital.

“Factores como à qualidade estrutural e a vontade da expansão da marca e do serviço aos quatro cantos do território angolano, houve sim, a necessidade de recorrer à banca nacional e internacional”, justificou Laur Furtuna.

Os serviços da Net-g disponibilizados recentemente alcançam 50% da área urbana de Luanda e segundo Laur Furtuna em pouco tempo irão cobrir toda extensão da capital, pelo que a médio prazo deverão abranger as províncias de Cabinda, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Malanje, Uíge, Namibe, Huíla, Bengo e Lunda Norte.

“Na nossa visão, a principal ferramenta que movimenta o fenómeno transição digital, é a internet e faz todo sentido levar o nosso sinal para o País no seu todo”, salientou.

Este investimento global em tecnologias de comunicação e informação, de acordo com o Director-geral, deve gerar numa primeira fase 4.100 postos de trabalho, sendo 1930 dos quais directos e os restantes indirectos.

O projecto tem como lema inclusão social e transição digital, este último que tem dominado a actualidade no sector das TI, onde segundo afirma Laur Furtuna “ é a partir desse lema que tudo começou, pelo que todos os esforços serão feitos nesta direcção”.

Questionado sobre a concorrência Laur Furtuna descreve o mercado tecnológico como um sector desleal, por considerar que os concorrentes “tiram muito e dão pouco ao mercado”, aplaudindo o esforço do Executivo que tem vindo a fazer de tudo para equilibrar o sector. “Já é hora de contemplar o mercado com serviços de qualidade e devemos com satisfação e coerência acompanhar esse esforço”, concluiu Laur Furtuna.

Sobre a Parceria entre a Galec Business e a Sun Evo Holding B.V

O grupo empresarial angolano “Galec- Business” detém uma parceria tecnológica com a multinacional holandesa Sun Evo Holding B.V, que chegou num bom momento com o lançamento do Angosat-2.

“O grupo almeja com a implementação da Net-G alterar pela positiva o paradigma de comunicação no País”, garante Laur Furtuna.

Por sua vez, a SUN EVO é uma empresa especialista em distribuições sustentáveis de TI de primeira classe no desenvolvimento de mercados emergentes, fornecendo tecnologia mais actualizada.

Ao remover barreiras comuns de comunicação disruptiva, fornecem um amplo escopo dentro da TI, com tecnologia de ponta para garantir a qualidade de vida das comunidades e níveis de padrões mais altos nos principais campos de TIC.

Referira-se que, a Galec-Business (Galeria Clássica de Negócios) foi constituída como Sociedade Anónima, criada por Laur Fortuna.

O grupo surgiu há 5 anos (2017), apresenta em seu Core Business 30% de serviços de Consultoria e Gestão de Negócios, e os demais 70% são ocupados com projectos no segmento de tecnologia de informação, com uma missão e visão inovadora para o mercado angolano.