Negócio fechado. Grupo espanhol Disa compra a Prio

O grupo Disa e o fundo de investimento Oxy Capital chegaram a acordo para a compra-venda da companhia energética Prio em Portugal, foi anunciado esta sexta-feira (21/08).

Deste modo, a Disa fica com a rede de 247 estações de serviço, 190 postos de carregamento eléctrico, um terminal de armazenamento e uma fábrica de biodiesel.

“O acordo entre as duas empresas foi concluído e vai agora para análise e aprovação das autoridades portuguesas em matéria de concorrência”, pode ler-se num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

“A integração da Prio no grupo Disa garante a continuidade de todas as actividades que a empresa portuguesa desenvolveu até à data, uma vez que a empresa espanhola assume os compromissos contratuais vigentes com todos os seus clientes e fornecedores”, pode ler-se no mesmo comunicado.