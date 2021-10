Esta é a segunda parte de uma série de quatro artigos com publicação semanal sobre o Sector Empresarial Público (SEP), iniciada na edição 299 deste jornal, de 08 de Outubro de 2021. Nesta parte, é realizada uma avaliação sucinta da performance das Empresas do Sector de Energia e Águas (ESEA), centrada na dimensão do negócio, da rentabilidade accionista e da liquidez.

Composição das Contas das ESEA

No exercício 2020, o sector de Energia e Águas registou um Volume de Negócio(VN) total de 352,8 mil milhões de kwanzas e Resultados Líquidos(RL) total negativo de 159,6 mil milhões de kwanzas, representando um decréscimo de 14% e 189% em relação ao ano 2019, respectivamente. Por outro lado, o Activo Total Global ascendeu 2.329 mil milhões de kwanzas.

No segmento das Águas, as Empresas de Águas do Bié (EASBi), de Cabinda (EASCa), do Cunene (EASCu), da Huíla (EASHu), do Kwanza-Sul (EPASKS), da Lunda Norte (EPALN), de Malange (EASM), do Namibe (EPASN), e do Zaire (EPASZ), foram as que apresentaram RL positivos, totalizando 247 milhões de kwanzas, enquanto que no segmento de Energia apenas a Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT) apresentou resultados positivos (cerca de 290 milhões de kwanzas).

Não obstante a melhoria do Resultado Operacional (RO) da Empresa Nacional de Construções Eléctricas (ENCEL) em 2020, o RL cresceu negativamente, e de forma bastante acentuada, não tanto pelas operações do negócio, mas sim pelo impacto dos resultados financeiros negativos que aumentaram mais de 45.600%, passando de um resultado positivo de 1,1 milhões de kwanzas para 521,1 milhões de kwanzas (negativos).

Rentabilidade

De forma agregada, neste ano, o sector de energia e águas gerou menos valor para o accionista comparativamente ao ano 2019, apresentando um Return on Equity (ROE) médio negativo de 50,73% (em 2019, o ROE foi positivo em cerca de 22,53%).

No segmento de Águas, excepto EASBi, EASCa, EASCu, EASHo, EASHu, EPASKS, EPALN, EASM, EPASN, e EPASZ, as empresas não foram capazes de garantir rentabilidade ao capital accionista do Estado Angolano, enquanto que no segmento de Energia a RNT foi a única com essa capacidade, como se ilustra no gráfico seguinte.

O ROEmédio do sector sofreu o impacto do desempenho do negócio, pois 8 das 21 empresas analisadas obteve rentabilidade do negócio (Gross ROA) negativa, que não compensou o crescimento positivo deste indicador nas restantes empresas, prejudicando, deste modo, o valor agregado do Gross ROAmédio do sector que diminuiu 0,46% comparativamente ao período homólogo.

Liquidez

De um modo geral, excepto a EPASZ, as ESEA revelam risco de liquidez elevado para fazer face aos compromissos de curto prazo (até 1 ano), pelo facto de apresentarem um rácio de Liquidez Imediata (LI) inferior a 1 (critério do indicador). Em agregação, o sector apenas tem capacidade de pagar, em média, 22 Kz por cada 100 kz de dívida de curto prazo.

Por outro lado, o facto de 14 das 21 analisadas apresentarem um rácio de Liquidez Geral(LG) superior a 1 (critério do indicador), apesar de ser uma situação positiva, indica problemas de Gestão de Cobrança, pois as dividas a receber representam, em média, mais de 74% do activo corrente, tendo-se registado um aumento global de cerca de 4% face a 2019.

Notas:

a. LG: Liquidez Geral – capacidade da empresa para fazer face às obrigações/dívidas de curto prazo (até 1 ano) com recurso às disponibilidades, existências, contas a receber de terceiros.

b. LI: Liquidez Imediata – capacidade da empresa para fazer face às obrigações/dívidas de curto prazo (até 1 ano) apenas com recurso à disponibilidade (dinheiro e similares).

c. As Demonstrações Financeiras da Empresa de Águas e Saneamento do Bié apresentam ligeiras distorções em 2020, mais concretamente o facto do Resultado Líquido que consta na Demonstração de Resultados não corresponder ao valor inscrito Balanço, na rubrica “Resultado do exercício”, enquanto que na EASHO esse tipo de distorção se verifica no ano 2019.

d. Alguns relatórios apresentam insuficiência ao nível de informação esclarecedora sobre a variação no capital próprio, por via do resultado transitado, não estão indicados os respectivos motivos (Exemplo: Se é motivado por erros fundamentais? Se é motivado por aplicação dos resultados?, etc).

e. As seguintes empresas encontram-se na situação mencionada na alínea anterior: ESCa (Resultados transitados acumulados em 2019: 29.720.833,00kz ausentes no balanço de 2020); EASCu (Os Resultados transitados acumulados em 2019 são 22.050.002,00kz, , incluindo o do ano, mas inscrito no Balanço de 2020 com valor inferior); EASHo (Os Resultados transitados acumulados até 2019 são 152.679.701,00kz negativos, , incluindo o do ano, mas inscrito no Balanço de 2020 com valor inferior); EASHu (Resultados transitados acumulados em 2019 são 17.249.155,00kz, , incluindo o do ano, mas inscrito no Balanço de 2020 com valor inferior); EASKS (Resultados transitados acumulados em 2019 são 99.775.635,00kz, mas inscrito no Balanço de 2020 com valor inferior); EASM (Resultados transitados acumulados em 2019 são 26.689.139,00kz, incluindo o do ano, mas inscrito no Balanço de 2020 com valor inferior); EASN (Resultados transitados acumulados em 2019 são 103.375.932,00kz, incluindo o do ano, mas inscrito no Balanço de 2020 com valor inferior);

f. No Balanço de 2020 da EASU, o valor do resultado transitado acumulado, incluindo o do ano 2019, é superior ao registado no Balanço de 2019 em mais de 25 milhões de kwanzas.

g. No repositório do SEP, no site do IGAPE, não estão disponíveis as Demonstrações Financeiras de 2020 da Empresa Pública de Águas do Móxico. Última consulta ao site do IGAPE: 13/10/2021.

h. EASHo – Empresa de Águas e Saneamento do Huambo.