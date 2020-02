NCR expande negócio e garante novos postos de trabalho

A NCR reinaugurou ontem, quinta-feira, a loja do Ledil nos Combatentes, depois de um período de restruturação, ampliação e apetrechamento.

Para assinalar a reabertura da loja, o evento decorreu nas instalações do estabelecimento localizado em Luanda na Av. Comandante Valódia e garante 60 novos postos de trabalho para dar respostas às necessidades cada vez mais exigentes dos seus clientes.

A actividade contou com a presença de diferentes personalidades como representantes da NCR, do Governo da Província de Luanda, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Miss Angola 2019 e artistas nacionais que animaram o momento cultural.

Existente no mercado angolano há 14 anos e com uma área de vendas de 230 m2, o estabelecimento oferece uma nova imagem e experiência para o consumidor. Esta expansão é focada no objectivo que conduz a acção e o trabalho da NCR Angola, democratizando o acesso a produtos e serviços tecnológicos no País.

A NCR tem hoje uma rede de 10 lojas e cobre todo o País com a área de ecommerce (NCR Online).