Navio-sonda da Sonangol retido na Malásia por ancorar em território não autorizado

Segundo um comunicado publicado na página da Maritime Enforcement Agency da Malásia na rede social Facebook, o navio-sonda foi retido na noite de segunda-feira a nove milhas náuticas (17 quilómetros) ao largo de Tanjung Balau, uma cidade no sul da Península Malaia.

A Guarda Costeira da Malásia revelou que o “Sonangol Quenguela” tinha uma tripulação de 43 homens, entre os 28 e os 57 anos, de várias nacionalidades.

A agência malaia prometeu investigar a alegada falta de documentação do navio-sonda registado nas Bahamas e sublinhou que este crime pode ser punido com uma multa de 100 mil ringuites (21,6 mil euros) ou uma pena de prisão até dois anos.

O “Sonangol Quenguela” foi batizado em maio no estaleiro naval da Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co.(DSME), na Coreia do Sul, de onde deveria partir no mês seguinte.

A DSME construiu também o outro navio-sonda da petrolífera angolana, o “Sonangol Libongos”.