Nascida para triunfar

Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea, nasceu no dia 4 de Outubro de 1960 na cidade espanhola de Santander, é uma das mais poderosas figuras da banca mundial. Em 10 de Setembro de 2014, foi nomeada Presidente Executivo do Grupo financeiro Santander.



Antes de assumir a liderança do banco trabalhou durante sete anos no J.P. Morgan em Nova York e Madrid até 1988.



Estudou na Universidade de Harvard e licenciou-se em economia pela Bry Mawr, nos Estados Unidos.



Ana, representa a quarta geração da família Botín a assumir esta função.



Antes disso, foi Presidente da Comissão Executiva do Santander no Reino Unido.



A Banqueira é apreciadora de música clássica, pratica desporto com regularidade, e em especial o golfe, como o seu pai.



Fala fluentemente cinco línguas e tem representado o banco no Fórum Económico Mundial, em Davos na Suíça.



Ana Patricia é casada e mãe de três filhos, extremamente zelosa pela privacidade da sua vida familiar.



Defende uma relação saudável entre trabalho e família, embora pessoalmente tenha herdado do pai o vício pelo trabalho duro.