NASA quer implementar 4G na Lua

A NASA terá atribuído 370 milhões USD a empresas com o objectivo de implementar as mais variadas tecnologias na base lunar planeada para o ano 2028. Entre as tecnologias encontramos a rede 4G, um projecto que ficou a cargo da divisão Bell Labs da Nokia.

A agência espacial norte-americana acredita que o 4G garantirá aos humanos presentes na base lunar uma forma de comunicação confiável do que as tradicionais ondas de rádio. Na verdade, garante a CNN, o sinal 4G poderá funcionar melhor na Lua do que na Terra uma vez que não terá quaisquer obstáculos.

Apesar disso, a Bell Labs está consciente do desafio que representa a implementação da rede 4G na Lua, com o equipamento a ter de suportar a temperatura extrema e ainda a maior dose de radiação.

É uma das tecnologias que a agência espacial quer levar para a eventual base lunar.