Mybank, um banco chinês 100% digital

O MYbank é um banco chinês 100% digital, lançado pela Ant Financial, a empresa de serviços financeiros da Alibaba, com o objectivo de revolucionar o acesso ao crédito a pequenas e médias empresas na China.

Os pedidos de empréstimo, feitos através da aplicação, são aprovados em apenas três minutos e o dinheiro é disponibilizado quase instantaneamente, a uma taxa de juro base de 1%.

A informação em tempo real é decisiva para conseguir esta rapidez no processo. O MYbank aprova os créditos com base no histórico de transacções das empresas nos serviços financeiros da Alibaba e com base num sistema de avaliação de risco que analisa mais de 3 mil variáveis.

O MyBank já concedeu empréstimos a mais de 16 milhões de empresas de pequena e média dimensão, e, em 2020, é esperado que atinja um valor recorde de 282 mil milhões USD em novos empréstimos, mais 18% do que em 2019.