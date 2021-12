Musk vende mais 934 mil acções da Tesla no valor de 884 milhões USD

Elon Musk vendeu 12,9 milhões de acções da Tesla no espaço de poucas semanas, encaixando 13,6 mil milhões USD, avançou o Jornal de Negócios.

O homem mais rico do mundo, de acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg, está a aproximar-se a passos largos do objectivo de vender 10% da participação que detém na Tesla.

De acordo com uma declaração enviada ao regulador de mercado norte-americano, Elon Musk desfez-se esta quinta-feira de 934 091 acções da Tesla, por um valor que ultrapassa os 884 milhões USD.

O sul-africano, dono da Tesla e também da SpaceX, tem vendido milhões de acções ao longo das últimas semanas, desde que perguntou aos utilizadores do Twitter se deveria reduzir a participação que tem na empresa.