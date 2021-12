Musk critica proposta do presidente dos EUA sobre incentivos à compra de carros eléctricos

Elon Musk criticou o projecto de lei ‘Build Back Better’ (BBB) proposto esta semana pelo presidente dos Estados Unidos da América (EUA), revela o “The Guardian”. O fundador da Tesla não terá gostado dos incentivos à compra de infra-estruturas e carros eléctricos propostos por Biden e recorreu ao Twitter para demonstrar o seu desagrado, avançou o Jornal Económico português.

“Seria melhor se o projecto de lei não fosse aprovado porque gastamos muito dinheiro, é como se o défice orçamental federal fosse irracional”, escreveu Musk na rede social.

O homem mais rico do mundo disse que se fosse o presidente dos EUA “simplesmente arcaria com toda essa despesa. Essa é a minha recomendação”.

O pacote de incentivos de dois biliões USD é um dos principais pontos da agenda de Biden em várias áreas políticas e foi aclamada como a maior legislação da história dos Estados Unidos para enfrentar a crise climática. O Projecto foi aprovado na Câmara dos Representantes no mês passado e os democratas esperam que possa passar antes do Natal.

Os gastos incluem incentivos significativos para que os norte-americanos deixem de utilizar veículos movidos a combustíveis fósseis e optem pelas alternativas eléctricas, incluindo um desconto nos impostos que vai oferecer até 12,5 mil USD a quem comprar um carro com emissões zero.

Há também financiamento para a meta em construir 500 mil novos postos de carregamento para carros eléctricos nos EUA.

Elon Musk considera que as medidas impostas por Biden nesta lei são “desnecessárias”. “Precisamos de apoio federal para os postos de gasolina? Nós não. Portanto, não há necessidade disso de financiar uma rede de carregamento eléctrico”.

No entanto, os críticos foram rápidos a apontar que o próprio Musk beneficiou de milhares de milhões de USD em subsídios do governo para impulsionar os seus empreendimentos, com Tesla a absorver grandes somas através de um sistema de créditos de emissão zero oferecido na Califórnia.