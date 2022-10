MultiChoice Angola reafirma compromisso na distribuição de conteúdos

A MultiChoice Angola realizou, recentemente, em Luanda a 3ª edição do Media ShowCase, para apresentar conteúdos exclusivos desenvolvidos para o mercado nacional, que este ano coincide com o “pontapé de saída” do mundial de futebol do Qatar.

O evento que decorreu numa das unidades hoteleiras da capital, serviu também para revelar em exclusivo os conteúdos e produtos que estão a ser desenvolvidos pela empresa, com destaque para a transmissão de todos os 64 jogos do evento desportivo mais esperado do ano - o mundial do Qatar.

O Director-geral da MultiChoice Angola, Glauco Ferreira, encarou o evento como uma oportunidade para que os subscritores se revejam e identifiquem-se com os conteúdos.

“É um evento que fizemos anualmente e trazemos as novidades locais e internacionais para os próximos meses”, sublinhou, acrescentando que, nos últimos anos a empresa tem feito um investimento maior no digital com a disponibilização de alguns serviços que permitem aos subscritores a gestão das suas contas e sem precisar sair de casa.

Questionado pelo Mercado sobre o que os amantes de futebol podem esperar durante a transmissão do mundial, o responsável referiu que a qualidade está garantida com “comentadores angolanos e não só”.

Glauco Ferreira fez saber ainda que, como maior contador de histórias de entretenimento em África, o objectivo da empresa é disponibilizar apenas o melhor conteúdo para os subscritores.

“Por isso trazemos o Media ShowCase, para promover os conteúdos criados e desenvolvidos para o mercado nacional”, revelou.

Por sua vez, Estefânia Sousa, Directora de Assuntos Corporativos da MultiChoice Angola, considera o “Showcase” como uma oportunidade para estar com “os nossos parceiros e clientes”.

A MultiChoice Angola, avançou, pretende posicionar o País na arena africana do entretenimento, com o lançamento dos canais Kwenda Magic (canal dedicado a produção local) como, por exemplo, a novela o Rio, bem como a mais recente produção a série Njila.

“Em menos de um ano a telenovela o Rio já é uma das favoritas na nossa plataforma e a resposta do público ao lançamento da série Njila, produzida no Cazenga e talatona, demonstra que estamos a caminhar na direcção certa”, enfatizou Glauco Ferreira.

Com mais 20 anos em Angola, a MultiChoice reafirma através deste evento o compromisso com o público na distribuição de conteúdos de valor social e cultural, oferecendo entretenimento familiar de classe mundial.

A empresa considerada líder em entretenimento da África, mantém a estratégia em apostar continuamente na inovação dos produtos, associar as novas tecnologias a programas de formação para jovens e manter o serviço de excelência aos subscritores.

Presente em mais de 50 países de África, no País a empresa conta com 25 sucursais, 710 pontos de venda, 460 agentes e 250 instaladores certificados em comunidades de todo o País.

Criada em África, o grupo MultiChoice é uma equipe de mais de 2 750 pessoas que trabalham em 14 países. O grupo é detentor da Dstv, Super Sport, Gotv, M-Net, Showmax e Irdeto.

Angola, Botswana, Etiópia, Gana, Quênia, Moçambique, Malawi, Maurício, Namibia, Nigéria Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zimbábue e Zâmbia compõem as bases da gigante do entretenimento de África.