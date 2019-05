Mudança na Sonangol é um acto de gestão - Manuel Augusto

O chefe da diplomacia angolana falava sobre a substituição a nomeação de um novo Conselho de Administração (CA) da Sonangol, operada pelo Chefe de Estado angolano, João Lourenço, no dia 8 de Maio corrente.

“A exoneração do Conselho de Administração da Sonangol é um acto de gestão. O Presidente entendeu que, para o alcance de alguns objectivos, agora estabelecidos, era melhor mudar os gestores”, disse.

“Como numa equipa de futebol, o treinador sabe quem é que, em cada momento do jogo, melhor pode contribuir para a equipa”, acrescentou, analogicamente, o ministro das Relações Exteriores.

Ainda de acordo com o diplomata, tal como o país, a Sonangol está a mudar, principalmente no que toca ao limite das suas funções, filosofia de actuação e sua inserção no aparelho económico de Angola.

“É natural que, ao longo deste percurso de transição, seja necessário fazer-se alguns ajustes”, sublinhou.

Manuel Augusto acrescentou que, com a criação da Agência Angolana do Petróleo, Gás e dos Bioquímicos, muitas das antigas atribuições da Sonangol deixam de existir, o que, naturalmente, implica mudanças na filosofia e objecto da companhia.