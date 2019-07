MStelcom lança amanhã Mstcloud e Cyber Security

A MSTelcom vai lançar amanhã os novos serviços MSTCloud e Cyber Security, ambas soluções tecnológicas, uma de armazenamento e a outra de protecção de dados virtuais, destinadas às empresas.

MSTelcom é uma subsidiária da Sonangol vocacionada à prestação de serviços de telecomunicações para o Grupo Sonangol e o sector de petróleo e gás. A empresa presta serviços de telecomunicações em terra, no mar e no ar, em todo o território nacional e no exterior do país. É uma empresa de referência na prestação de serviços de telefonia, rádio comunicações digitais, wholesale para operadores de telecomunicações e serviços de Data Center e de tecnologias de informação.

Há 20 anos no mercado angolano, a MSTelcom detinha 22% da quota de mercado de telefonia fixa em 2017, correspondente a cerca de 35 mil clientes.

Ao longo dos 20 anos a MSTelcom tem estado a implementar diversos projectos, apostando em parcerias que acrescentaram valor à empresa e ao sector das telecomunicações.