MSTelcom abre-se ao mercado e deixa de focar-se apenas no Grupo Sonangol

A subsidiária da Sonangol MSTelcom lançou hoje dois novos produtos. Trata-se do MSTCloud e o Cyber Security, que marcam a mudança de paradigma na gestão da empresa, abrindo-se, assim, a mais clientes além do conglomerado empresarial da Sonangol.

MSTCloud assenta na plataforma Azure Stack da Microsoft que fornece uma solução de serviços cloud/nuvem que permite obter analítica, computação, bases de dados, mobile, redes, armazenamento e web – para aumentar a performance, escalar recursos e economizar custos.

De acordo com o team leader da MSTCloud, Jorge Cipriano, quando falava durante a apresentação do serviço perante uma plateia composta por potenciais clientes, a redução de custos tem que ver, sobretudo, com a possibilidade que os clientes têm de não se preocuparem em manter uma infra-estrutura para armazenar dados da empresa.

MSTCloud é uma nuvem aberta ao público e permite armazenar os dados de qualquer empresa e ter acesso em qualquer ponto dentro e fora do país desde que tenha acesso a Internet.

A MSTelcom conta com três Data Center, dos quais um está aberto à qualquer empresa que queira racionalizar custos com a manutenção de infra-estruturas de armazenamento e processamento de dados. Ou seja, as empresas já não precisam gastar recursos com servidores ou Data Center para armazenar os seus dados.

De igual modo, a empresa lançou o Cyber Security, que permite maior protecção dos dados virtuais. De acordo com o team leader de Cyber Security, Nelson Nascimento, é uma plataforma que se dedica à protecção dos dados das empresas contra as mais avançadas técnicas de intrusão, fuga de informação, abusos de marca e fraudes informáticas com impacto financeiro.

O Presidente do Conselho Executivo, Adalberto Nhinguica, fez saber que com estes dois serviços colocados no mercado, a MSTelcom abre caminho para um novo paradigma de actuação no mercado.

“Hoje, a MSTelcom anuncia a mudança no seu paradigma de actuação - deixa de ser um ISP (Internet Services Provider) e passa a ser um MSP (Managed Services Provider). Porquê? Porque o mais importante continua a ser a satisfação dos seus Clientes.Tendo uma visão clara dos desafios que o actual contexto de mercado possui, marcado pela forte concorrência, pela constante evolução tecnológica e por consumidores cada vez mais exigentes, a MSTelcom optou pela introdução de tecnologias que criam novas formas de suprir as necessidades do mercado, pelo que lança dois serviços, o MSTCloud e o Cyber Security, que irão ajudar a melhorar consideravelmente a vida dos seus Clientes. A oferta destes Serviços, é somente o início. Daremos continuidade e acompanharemos o desenvolvimento mundial, privilegiando sempre a satisfação dos nossos Clientes”, Adalberto Nhinguica quando discursava durante o encerramento do evento que marcou também a comemoração do 20º aniversário da empresa.