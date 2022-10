Mota-Engil paga hoje 5,3 milhões em dividendo adicional e Chineses da CCCC ficam com 1,7 milhões

É já a partir desta quarta-feira, 5 de Outubro, que a Mota-Engil começa a pagar dividendos aos seus accionistas. Em Maio, o grupo determinou que esta distribuição adicional ficaria sujeita à condição de o resultado líquido consolidado no final do primeiro semestre ser superior a 10,8 mil milhões de euros, o que veio a acontecer.

Em Maio os accionistas da Mota-Engil aprovaram a distribuição no imediato de 5,175 cêntimos por acção, no valor global de 15,9 milhões de euros, assim como a possibilidade de virem a ser entregues mais quase 5,3 milhões de euros em Outubro (1,725 cêntimos por acção).

Tal como comunicado à CMVM a 21 de Setembro, a construtora paga a partir de agora o dividendo adicional, relativo ao exercício de 2021, de 1,725 cêntimos por acção, sujeitos a retenção de IRS/IRC, de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data de pagamento.

O maior accionista da construtora, que fica com a fatia mais significativa dos dividendos, é a família Mota, que detém 40% da participação, pelo que receberá 2,12 milhões de euros. Já a China Communications Construction Company (CCCC) fica com 32,41% do montante - ou 1,7 milhões de euros -, enquanto os pequenos accionistas representam 25,6% do total e arrecadam 1,36 milhões de euros.