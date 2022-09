Mota-Engil fecha primeiro semestre do ano com lucro de 12 milhões de euros

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre de 2022 com um lucro de 12 milhões de euros, mais 37% do que os resultados registados no mesmo período do ano passado, anunciou esta quarta-feira a construtora em comunicado.

No período homólogo de 2021, o grupo havia apresentado lucros de oito milhões de euros, face aos resultados negativos de cinco milhões de euros obtidos em 2020.

De acordo com a Mota-Engil, o resultado deste ano é “o melhor dos últimos seis anos”.

“(...) O grupo atingiu um crescimento de 19% no seu volume de negócios, alcançando 1.354 milhões de euros, e de 14% no seu EBITDA (para 207 milhões de euros), atingindo em ambos os indicadores valores recordes (...) num primeiro semestre, o que contribuiu decisivamente para alcançar um resultado líquido atribuível (...) de 12 milhões de euros”, lê-se no comunicado.

No entanto, nos primeiros seis meses de 2022, a construtora registou uma melhoria do rácio de Dívida Líquida/Ebitda para 2,6x com redução da dívida líquida para 1.117 milhões de euros, destacando “a tendência de crescimento da rendibilidade operacional conjugada com uma gestão criteriosa de investimentos”.