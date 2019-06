Mota-Engil emite 33,5 milhões em dívida de curto-prazo na bolsa de mercados espanhola

A operação foi concluída “há semanas”, mas só esta quinta-feira foi divulgada por Ricardo Saramago, director de finanças corporativas da Mota-Engil, numa sessão de apresentação que se realizou na Fundação Calouste Gulbenkian, esta manhã.

A procura foi 1,8 vezes superior à oferta, o que levou o Grupo liderado por Gonçalo Moura Martins a emitir mais dívida do que inicialmente previsto, valor que não foi detalhado.

Por se tratar de papel comercial, há várias taxas de juro porque existem diversos prazos. Assim, a dois meses, o retorno para os investidores é de 0,21%, valor que mais do que duplica para 0,50% para investimentos a seis meses. Se o investimento foi a 12 meses, a rentabilidade é de 0,80%.

Este programa de financiamento alternativo tem a duração de um ano, isto é, termina a 5 junho de 2020.

O registo da emissão de papel comercial foi liderado pelo Bankinter e dirigiu-se apenas a investidores institucionais que, à excepção de apenas um português, foram todos de nacionalidade espanhola.

Em novembro do ano passado, a Mota-Engil emitiu um empréstimo obrigacionista de cerca de 140 milhões de euros, mas Ricardo Saramago, em declarações ao Jornal Económico, salientou que se tratam de “operações distintas”.

Sobre a emissão em papel comercial, o administrador financeiro explicou que se “enquadra no âmbito estratégico do Grupo”, que consiste em “diversificar as fontes de financiamento”.