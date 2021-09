Mota-Engil com lucros de 8 milhões euros

A Mota-Engil registou no primeiro semestre deste ano lucros de 8 milhões de euros, valor ao nível do mesmo período de 2019, que comparam com prejuízos de 5 milhões em Junho de 2020, noticiou o jornal de Negócios de Portugal.

Em comunicado, o grupo liderado por Gonçalo Moura Martins revela que a carteira de encomendas voltou a bater recordes, terminando a primeira metade deste ano nos 7.394 mil milhões de euros, um aumento de 22% face a Dezembro.

O volume de negócios da construtora somou até Junho 1.138 milhões de euros, um recuo de apenas 2% face ao período homólogo do ano passado, tendo o EBITDA atingido os 181 milhões, mais 25% em termos homólogos. A margem fixou-se nos 16%.

Para o volume de negócios, a Europa contribuiu com 455 milhões de euros, aos níveis do ano passado, tendo África recuado 16% para 325 milhões e a América Latina crescido 10% para 336 milhões de euros.