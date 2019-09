Segundo AFP, a classificadora afirmou que rebaixou a nota da Ford para “Ba1” após levar em conta as perspectivas fracas de fluxo de caixa e margens de lucro no período 2020/2021, além de considerar que os planos da empresa são “espantosamente grandes e desafiadores”.

O desempenho da Ford piorou “em um período no qual as condições globais do mercado automotivo foram bastante saudáveis”, informou a Moody’s.