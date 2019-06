Monges belgas lançam website para vender Westvleteren

É descrita como a cerveja mais procurada do mundo e tem 180 anos. Fabricada por 19 monges, na abadia de São Sisto em Westvleteren, Flandres, a Westvleteren já pode ser comprada online.

Uma pack de 24 garrafas do prestigiado Trappist Westvleteren 12 custa 45 euros e vai ser cobrada uma caução de 15 euros. Isso significa que cada garrafa custa 2,50 euros, mas para o consumidor ter o produto nas mãos vai ter que se deslocar até à abadia, com hora marcada.

Os consumidores vão poder optar entre três das cervejas fabricadas na abadia: uma loira com 5,8% de teor alcoólico; a Westvleteren 8, com 8% e a famosa Westvleteren 12 – uma cerveja preta com 10,2% de volume de álcool, que tem sido considerada regularmente como a melhor cerveja do mundo.

A ideia para a criação deste website vem com o intuito de proteger o produto e os clientes. Em Bruxelas, uma garrafa de Westvleteren 12 pode custar, no mínimo, 12 euros, e há quem diga ter ouvido falar de uma garrafa que chegou a ser vendida por 300 dólares (267 euros) no Dubai.

De acordo com o The Guardian, quem optar por comprar a bebida online vai evitar uma longa espera na linha telefónica dos monges que, nas horas de ponta, já chegou a receber cerca de 85 mil chamadas por hora.

Contudo, esta bebida não está acessível a todos. Segundo o irmão Manu van Hecke, um dos monges de São Sisto, a loja virtual é destinada apenas ao consumidores e não a fornecedores e tem um horário próprio de funcionamento. “Queremos oferecer ao maior número possível de pessoas a oportunidade de comprar o Trappist Westvleteren pelo preço certo. Quem não seguir as regras de vendas e abusar do sistema não terá acesso à loja online”, explicou ao jornal britânico.

Para adquirir o produto online, para além de respeitar o horário, os clientes vão precisar de criar um perfil com data de nascimento, endereço, contacto telefónico, e-mail e a matrícula do carro.

A produção desta cerveja começou em 1839, e a venda ao público, em 1878. A produção sempre foi limitada, e as vendas, controladas, para garantir que o fabrico desta cerveja nunca dominasse a vida monástica ou que os monges faturassem mais do que o necessário.