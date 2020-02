Modelo sueco empodera TIC’s angolanas

Uma delegação de negócios com mais de 20 representantes suecos, esteve em Luanda, liderada pela embaixadora da Suécia em Angola, Ewa Polano, que alinhada às políticas implementadas pelo Presidente João Lourenço, reuniu empresas suecas em Luanda para que contribuam para a diversificação da economia angolana.

“Temos muita experiência em desenvolver soluções digitais e em potenciar startups, podemos fazer muito mais, colaborando com esta nova geração de empreendedores Angolanos. As empresas suecas continuarão a prestar serviços de alta qualidade nas telecomunicações com o intuito de expandir e melhorar a conectividade em todo o território angolano, paralelamente, temos empresas suecas interessadas e a investir no sector da energia, para que esta conectividade seja inclusiva e estável em toda a Angola”, frisou Ewa Polano.

Após a assinatura do memorando de entendimento para o sector das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) entre Suécia e Angola, em Junho do ano passado, reconhecendo a experiência sueca no que concerne à inovação, além da capacidade única de desenvolver startups que hoje são referências mundiais, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, convidou a delegação sueca e durante o worshop Angola-Suécia: “O sector das TIC’s e a Economia Digital”, realizado no dia 13 de Fevereiro, perante a delegação sueca, Angola mostrou-se interessada em firmar parcerias com as empresas suecas.

Marcaram presença: o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, secretários de Estado do MTTI, Ministério da Energia e Águas e do Turismo, como também os administradores da Angola Telecom, INFOSI, Unitel e representantes da Movicel, Angola Cables, Appy Saúde, Acelera Angola, Bantumakers, Kubinga.

Entre empresas como a Ericsson, implantada no mercado angolano há vários anos, fornecendo serviços às duas maiores operadores móveis em Angola, tal com a Aptilo Networks, ABB ou empresas mais recentes no mercado Angolano como a DP Services, parceira da Appy Saúde, e a Seamless Distribution Systems. As empresas suecas demonstraram interesse em conhecer e partilhar ideias com as empresas e iniciativas Angolanas para juntos desenvolverem soluções tecnológicas que beneficiem a maioria da população angolana.

Ewa Polano e a equipa sueca (Team Sweden) formaram a delegação também com o vice-presidente da SEK – Corporação Sueca de Crédito à Exportação, representantes da Autoridade das Telecomunicações Sueca, a Open Trade Gate Sweden, SPIDER – Programa Sueco de TIC’s para o desenvolvimento regional e a SWECO – experientes em legislação e políticas de regulação no sector das telecomunicações e Christer Bergman, consultor que colaborou em 2007-2010 na elaboração do Livro Branco das TIC’s em Angola que estabelece as medidas, políticas e acções para o desenvolvimento neste sector.

Durante o workshop foram reconhecidas necessidades de formação, serviços de análise de qualidade, de desenvolvimento de plataformas para startups e o desafio da partilha de infra-estruturas, lançar seviços de 5ª Geração ainda este ano e fazer com que Angola se torne líder em África no fornecimento deste serviço. Os representantes suecos reconheceram o potencial do mercado Angolano e desafiaram os principais players Angolanos a tornarem o mercado mais aberto, livre e transparente.