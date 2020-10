Moçambique publica plano de fundo para projectos de GNL

O Banco de Moçambique publicou o seu modelo proposto para um fundo de riqueza soberana enquanto se prepara para colher até 96 bilhões USD dos projectos de gás natural liquefeito (GNL) de Moçambique que empresas incluindo a Total SE estão actualmente construindo.

De acordo com um documento publicado no site do Banco nesta segunda-feira, o fundo regulado por legisladores e administrado pelo Ministério da Economia e Finanças contribuirá para a estabilidade fiscal quando os preços das commodities flutuarem. O banco central administrará as operações do fundo e implementará sua política de investimento. O banco também traçou planos de como o fundo pode funcionar e a quais instituições ele se reportará.

Os empreendimentos em Moçambique são os maiores investimentos privados já realizados em África e têm potencial para tornar o país o segundo maior produtor de GNL da África. A proposta afirma que os 96 bilhões USD serão acumulados durante a vida útil dos projectos de GNL.

A proposta final do fundo será enviada ao governo, após consideração de comentários públicos. Moçambique planeja ter o fundo operando antes que as receitas do GNL comecem a fluir, com a primeira produção vencendo em 2022 do menor dos três projectos planejados.