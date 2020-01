Moçambique: Governo interdita pesca de caranguejo por três meses

A interdição começou na quarta-feira e só vai ser levantada no dia 01 de Abril, disse o director nacional de Operações no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Leonilde Chimarizene.

A medida, que será aplicada em todo o país, visa permitir uma reprodução do marisco, através de “uma pesca responsável”.

“É uma questão de gestão das próprias pescarias, os recursos pesqueiros são renováveis e há um período de reprodução e não podemos fazer a captura nesta fase”, disse o dirigente.

A interdição de pescaria teve iniciou em 2018, nas províncias de Zambézia, Nampula e Sofala.

Maputo proibiu igualmente a 01 de dezembro a pescaria de camarão de superfície ao longo da baía, para dar tempo ao processo de reprodução e crescimento da espécie.

A interrupção da actividade de captura de camarão de superfície, isto é, de profundidade até 15 metros, acontece no âmbito da adopção de medidas de conservação e preservação dos recursos pesqueiros e deverá durar até 31 de março.

Dados estatísticos indicam que Moçambique movimenta anualmente entre 70 e 100 milhões de euros anuais no sector da pesca.