Moçambique: gás natural vai render 3 mil milhões USD a partir de 2030

“Acreditamos que, a partir do início da década de 2030, as receitas estatais do projecto Mozambique LNG vão chegar a 3 mil milhões de dólares [mais de 2,6 mil milhões de euros] por ano, duplicando, por si só, as receitas atuais calculadas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial”, disse o analista Jon Lawrence, numa nota enviada à Lusa.

Comentando os projectos de gás natural em Moçambique, o analista disse que a Decisão Final de Investimento, anunciada pela Anadarko na semana passada, torna-se na segunda decisão mais onerosa a seguir ao projeto Arctic LNG-2, na Rússia, e a maior de sempre no sector do petróleo e gás na África subsaariana.