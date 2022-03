Mobile Money em Angola: Será a estrutura do mercado a influenciar o comportamento estratégico dos players

Com uma população de mais de 30 milhões de habitantes, dos quais mais de 15 milhões economicamente activa (INE, 2021), de acordo com o Inquérito do Banco Mundial sobre a Capacidade Financeira em Angola (IBMCFA), em 2019, o país apresentava a quarta maior taxa de titularidade de conta financeira em comparação com países de rendimento equiparado da África Ocidental e Austral, representando cerca 49% dos adultos (1º.Quénia: 81,6%; 2.º África do Sul: 69,2%; 3.º Gana: 57,7%), a terceira maior taxa de densidade de Balção de Bancos Comerciais por 100.000 adultos, representando cerca de 9.5 (1º Mauritânia: 10,9; 2º África do Sul: 10,2), e a terceira maior taxa de densidade de pontos de acesso de ATM´s por 100.000 adultos (1º África do Sul: 67,0 ; 2º Essuatíni: 40,8;). Não obstante, ainda existiam cerca de 9 milhões de pessoas sem acesso a conta bancária, sendo essas pessoas mais pobres, com menos rendimento escolar, com altas taxas de analfabetismo, e que consideram como principais barreiras à abertura de uma conta formal “Documentação insuficiente “ e “Dinheiro Insuficiente“.

O Mercado de Mobile Money é relativamente recente em Angola (~+5 anos), e tem registado um crescimento animador, mas que não foi suficiente para retirar o país da última posição referente ao número de contas de MM por 1.000 adultos na África Subsariana em 2018.

Em 2019, o IBMCFA revelou que, entre os 1.189 adultos inquiridos, a utilização de telemóvel para realização de operações financeiras estava concentrada na população formalmente empregada, financeiramente incluída e a viver nas zonas urbanas, e que apenas 42% dos adultos sem conta bancária usam um telemóvel.

Promover este mercado tem implícito dinamizar o nível de acesso aos telemóveis. No terceiro trimestre de 2021, o país contabilizou cerca de 14,8 milhões de subscritores de telemóvel dos quais cerca de 90% são clientes da operadora UNITEL, representando um crescimento de 6,3% face ao ano 2015. Adicionalmente, é preciso mais agilidade em termos de regulamentação do mercado, mais concretamente no Sistema de Pagamentos Móveis (SPM). Paralelamente às 25 instituições bancárias, existem cerca de 15 Sociedades Gestoras de Serviços de Pagamento (SGSP) autorizadas que podem desenvolver soluções relacionadas.

O notável crescimento no nível das subscrições de telemóvel em Angola, combinado com o nível de não-bancarização acima referido, sinaliza um espaço de oportunidade para várias soluções de pagamentos móveis que podem ser promovidas por incumbentes do sector bancário e/ou telecomunicações, bem como por Startups.

Com uma curva de valor distinta da abordagem bancária convencional que oferece aos clientes as funcionalidades mais importantes vigentes no sistema bancário, a medida que o mercado for ganhando maturidade as barreiras exógenas à entrada vão desaparecendo e as soluções acabarão por se tornar numa espécie de “commodity”, colocando à prova o comportamento estratégico dos players. Neste cenário, a base concorrencial estará mais concentrada em gerar um nível de distanciamento entre si com elementos como a Marca, o Pricing, os Canais, as Parcerias, a percepção de “autoridade” na Aceleração do Mercado, etc.

No mês de Fevereiro, dois principais incumbentes deste mercado, nomeadamente o UNITEL Money e o E-Kwanza, disponibilizaram novas funcionalidades que consistem em efectuar Depósitos e Levantamentos no ATM, respectivamente, trazendo uma nova configuração à estrutura desse mercado (MM) com a extensão do Canal, que representa a entra num território com forte “pegada” do Multicaixa (o Express incluído), com mais de 5.567.747 cartões activos (em Dez 2021) e que possibilita realizar as mesmas operações.

Quanto às duas funcionalidades referidas no parágrafo anterior (Levantamento e Depósito nos ATM), as três principais soluções disponíveis no mercado (UNITEL Money; E-Kwanza; Multicaixa) ficam expostas aos mesmos constrangimentos potenciais, isto é, submetem os seus clientes: (a) às filas, que consomem tempo e (b) às falhas de sistema (muito comum). Aliás, segundo o Estudo de Utilização de Multicaixa promovido pela EMIS em 2010, os inquiridos apontaram como motivos de insatisfação na utilização do Multicaixa: (a) “Falta de dinheiro (56,0%)”, (b) “Falta de sistema (42,7%)” e (c) “Fila de espera (10,0%)”.

O comportamento estratégico sinalizado pelos principais incumbentes levanta três questões para reflexão:

a) Será que a expansão do UNITEL Money e do E-kwanza para um Canal convencional (ATM) vai prevenir os seus clientes dessas dores já conhecidas?

Será que o UNITEL Money não pode transpor as fronteiras do mercado e elevar ainda mais a capacidade tecnológica já conseguida no core business da UNITEL, de modo a possibilitar uma integração para converter Recargas Telefónicas em dinheiro electrónico para carregar a carteira digital, visto que estão referenciadas em unidade monetária (kwanzas), e oferecer aos clientes uma opção de utilidade adicional mais fácil, simples, rápida, segura e cómoda, protagonizando uma disrupção acentuada num HUB valioso com uma base de +11 milhões de clientes dos serviços de telefonia móvel da operadora?

b) Estará(ão) o(s) regulador(es) preparado(s) para acompanhar(em) de forma ágil iniciativas que transponham a estrutura actual do mercado?

Numa perspectiva mais global, é importante que as organizações actuem com o “espírito” de uma Startup, promovendo o melhor alinhamento entre a sua estratégia de Inovação e a estratégia Corporativa, criando assim um espaço de crescimento pelo estímulo de uma nova procura, contrariando uma abordagem natural mais voltada para a lógica de segmentação e/ou benchmark e focada na disputa de território com a concorrência, ao invés de a tornar irrelevante.

*José Bucassa, Consultor